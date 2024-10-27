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        Haberler Gündem Sokakta tartıştığı kişiyi boğazından bıçakladı - Güncel haberler

        Sokakta tartıştığı kişiyi boğazından bıçakladı

        İzmir'in Karşıyaka ilçesinde M.A., sokak ortasında tartıştığı N.D.'yi boğazından ve karnından bıçaklayarak ağır yaraladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 00:49 Güncelleme: 27.10.2024 - 00:49
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        Sokakta tartıştığı kişiyi bıçakladı
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        Olay, saat 21.30 sıralarında Donanmacı Mahallesi, Yalı Bulvarı üzerinde meydana geldi.

        N.D., sokak ortasında, bilinmeyen nedenle M.A. ile tartışmaya başladı. M.A., tartışmanın büyümesi üzerine N.D.'yi boğazından ve karnından bıçaklayıp, kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        N.D. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılırken, M.A. ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

        Gözaltına alınan M.A.'nın emniyetteki işlemleri sürerken, tedaviye alınan N.D.'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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