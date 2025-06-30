Kız istemede kan aktı!
Olay, Ankara'da meydana geldi. Ankara'da yürek sızlatan bir olay yaşandı. Genç polis memurunun kuzeni evlenecekti. Kız isteme töreninden önce iki aile bir araya geldi. Çıkan kavgada tarafları ayırmak isteyen genç polis, kendi silahıyla hayattan koparıldı.
Giriş: 30.06.2025 - 21:32 Güncelleme: 30.06.2025 - 21:32
Olay, Ankara'da meydana geldi.
Ankara'da yürek sızlatan bir olay yaşandı.
Genç polis memurunun kuzeni evlenecekti.
Kız isteme töreninden önce iki aile bir araya geldi.
Çıkan kavgada tarafları ayırmak isteyen genç polis, kendi silahıyla hayattan koparıldı.
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