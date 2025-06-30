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        Haberler Gündem Ankara Kız istemede kan aktı! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Kız istemede kan aktı!

        Olay, Ankara'da meydana geldi. Ankara'da yürek sızlatan bir olay yaşandı. Genç polis memurunun kuzeni evlenecekti. Kız isteme töreninden önce iki aile bir araya geldi. Çıkan kavgada tarafları ayırmak isteyen genç polis, kendi silahıyla hayattan koparıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.06.2025 - 21:32 Güncelleme: 30.06.2025 - 21:32
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        Kız istemede kan aktı!
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        Olay, Ankara'da meydana geldi.

        Ankara'da yürek sızlatan bir olay yaşandı.

        Genç polis memurunun kuzeni evlenecekti.

        Kız isteme töreninden önce iki aile bir araya geldi.

        Çıkan kavgada tarafları ayırmak isteyen genç polis, kendi silahıyla hayattan koparıldı.

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