Ülkemizin en önemli tarihi eserlerinden biri olan Kız Kulesi, günün hakkında en çok arama yapılan konularından biri durumunda bulunuyor. Yıkıldığı iddialarıyla gündem olan Kız Kulesi'ne ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı önemli bir açıklama yaptı...