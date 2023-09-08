"Kızılcık Şerbeti" 15 Eylül Cuma başlıyor! İşte "Kızılcık Şerbeti" yeni sezon 2. tanıtımı!
Show TV'nin, yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği, başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman'ın yer aldığı reyting rekortmeni dizi "Kızılcık Şerbeti"nin yayınlanan yeni tanıtımı heyecanı doruğa taşıdı. Fenomen dizi, 15 Eylül Cuma Show TV'de yeni sezon ilk bölümüyle ekrana geliyor.
BÜYÜK YÜZLEŞMELER YENİ BÖLÜMDE!
İlk sezonuyla ekranda fırtınalar estiren dizinin yayınlanan yeni bölüm tanıtımı büyük ilgi gördü. Tanıtımda; ikiz bebeklerinden birini kaybeden Doğa’nın Fatih’e diğer bebeğini göstermeyeceğini söylemesi yeni sezonda aileler arasında büyük bir krizin yaşanacağının sinyalini verdi. Abdullah’ın merakla beklenen hem Pembe hem de Alev’le yapacağı yüzleşmenin de yeni bölümde ekrana geleceği yayınlanan tanıtımla ortaya çıktı. Nursema ve Umut’un evliliğinin üstünde kara bulutlar gezerken izleyiciyi şoke eden sahne ise Ömer’den geldi. Ömer’in doktoruyla yaptığı görüşmede aldığı haber ve Kıvılcım’ın gözyaşlarına boğulması büyük merak uyandırdı.
Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti 15 Eylül Cuma saat 20.00’de Show TV’de ekrana gelecek.
İşte Kızılcık Şerbeti’nin Yeni Sezon 2. Tanıtımı;