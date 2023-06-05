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Kızılcık Şerbeti 29. bölüm sezon finali tanıtımı yayınlandı

Show TV’nin yapımını Gold Film’in üstlendiği, Cuma akşamlarının ilgiyle izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti’nin merakla beklenen sezon finalinden yeni tanıtım yayınlandı. Kıvılcım ile Ömer’in evlendiği tanıtımda ikilinin göz dolduran görüntüleri izleyicileri derinden etkiliyor. Nursema ile Umut mutlu bir çift olarak evlerinde romantik anlar yaşarken, haciz memurlarının eve gelişi ikilinin ilk büyük sınavıyla karşı karşıya kalmasına sebep oluyor.

Kızılcık Şerbeti 29. bölüm sezon finali tanıtımı yayınlandı
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Doğa’nın tüm ailesinin önünde Fatih’e “Senden boşanıyorum!” demesi tanıtıma damgasını vuruyor. Bu bomba gibi gelişmenin üzerine Kıvılcım ve Ömer’in trafik kazası geçirmesi nefesleri kesiyor. Araçta bir ölü bir yaralının olduğunun duyulması herkesi şoke ederken, sürprizlerle dolu soluksuz izlenecek bir sezon finali izleyicileri bekliyor!

KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 28. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
İlişkilerinde sıkıntılı günleri geride bırakan Kıvılcım ve Ömer kısa bir tatile çıkarak aşk tazeledi. Ömer ve Kıvılcım, kaldıkları otelde beklemedikleri tatsız bir olay yaşasalar da bu durum aşıkların mutluluğunu bozmadı. Fatih’in, Aylin’le görüştüğünü öğrenen Abdullah, oğluna bu ilişkiye devam edemeyeceğini söyleyerek uyardı. Abdullah’ın gerginliğinin eve yansıması Doğa’yı şüphelendirdi. Fatih’in Aylin’le olan ilişkisini Abdullah’ın öğrendiğinden emin olan Doğa, Alev’den yardım istedi. Doğa ve Fatih’in arasındaki uçurumun büyüdüğü bölümde Fatih, kendisini sorumlu tuttuğu için yeniden Aylin’e ulaşmaya çalıştı. Aylin’e yardım ederek bu ilişkiyi noktalamak isteyen Fatih galeriye gitti. Fatih ve Aylin’in tartışmalı geçen konuşmasını gören kişi ise Nilay oldu. Öte yandan Alev ise kartları açık oynayarak Aylin’e bir teklifte bulundu. Alev’in, Doğa’nın bebeklerini alabilmesi için yaptığı teklifi Aylin kabul etti. Umut’un ailesi Ankara’dan Ünallar’la tanışmaya geldi. Gergin geçen tanışma akşamından sonra Nursema ve Umut’un heyecanla beklenen nikah günü ekrana geldi. Nursema ve Umut’un duygusal anlarına sahne olan nikahın ardından aileler yemekte bir araya geldi. Bölümün nefes kesen final sahnesinde kolyesi düşen Alev’e, Abdullah yardım etti. Abdullah ve Alev’in yakınlığına şahit olan Pembe’nin tepkisi bölüm finaline damga vurdu.

İşte Kızılcık Şerbeti’nin 29. Bölüm 2. Tanıtımı;

Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti’nin oyuncu kadrosunda; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Oral Özer, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz, Tuana Gizem Uzunlar gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.

Kızılcık Şerbeti sezon finaliyle Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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