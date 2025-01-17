Kızılcık Şerbeti 84. bölüm canlı izle ekranı! İşte Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde yaşanacaklar
Show TV'nin izlenme rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti, bu akşam yeni bölümü ile ekrana geliyor. Gold Film imzalı dizinin yeni bölümünde Fatih, Doğa'ya sürpriz yaparak onu kısa bir kar tatiline götürür. Bu kaçamak ikisine de çok iyi gelecektir. Öte yandan yeni karakter Işıl'ın hikayenin seyrini nasıl etkileyeceği merak konusudur. Kızılcık Şerbeti 84. bölüm canlı izle ekranı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Kızılcık Şerbeti yeni bölüm izle full HD, donmadan, kesintisiz…
Show TV’nin reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti, 17 Ocak Cuma akşamı 84. bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği diziye, yeni bölümde Işıl rolüyle Ece Ertem dahil oluyor. Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı dizinin yeni bölümünde Abdullah’ın yeni aldığı bir butik otel için müdürlük başvurusu yapan Işıl, yeni hikayelerin sinyalini veriyor. Kızılcık Şerbeti 84. bölüm canlı izle ekranı haberimizde. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Kızılcık Şerbeti yeni bölüm izle full HD…
KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 84. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Kızılcık Şerbeti'nin 84. Bölümünde; Firaz annesinin evine geri dönmüştür ancak İlhami ile kurduğu dostluk aynı hızla devam ediyordur.
Asude kocasından kalan hisseler neticesinde Ünallar’ın şirketine girmiştir.
İşe ağırlığını koyacağını herkese hissettirecektir.
Kıvılcım youtube programına devam edecektir.
Bu seferki konuğu işte zorbalığa uğrayan birisidir.
Fatih, Doğa’ya sürpriz yaparak onu kısa bir kar tatiline götürür.
Bu kaçamak ikisine de çok iyi gelecektir.
Abdullah’ın yeni aldığı bir butik otel için müdürlük başvurusu yapan Işıl, yeni hikayelerin sinyalini veriyor gibidir.
KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM CANLI İZLE
Bu akşam 20.00'de ekrana gelecek olan Kızılcık Şerbeti dizisinin 84. Bölümünü Show TV canlı yayın linki aracılığıyla izleyebilirsiniz.
KIZILCIK ŞERBETİ 84. BÖLÜM CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ