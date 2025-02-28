Kızılcık Şerbeti 90. bölüm canlı izle ekranı! İşte bu akşam Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde yaşanacaklar
Show TV'nin izlenme rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti, 28 Şubat Cuma akşamı 90. bölümü ile ekrana geliyor. Kızılcık Şerbeti 90. bölüm canlı izle ekranı yeni bölümü internet üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler tarafından araştırılıyor. Başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ve Doğukan Güngör'ün yer aldığı dizinin yeni bölümünde; Abdullah ve Işıl'ın ilişkisinin ortaya dökülmesi şans eseri olarak kıyıdan döner. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Kızılcık Şerbeti yeni bölüm izle full HD, kesintisiz…
Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, bu akşam akşamı yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümü internet üzerinden izlemek isteyen seyirciler, Kızılcık Şerbeti 90. bölüm canlı izle ekranı araştırması yapıyor. Cuma akşamlarına damgasını vuran Gold Film imzalı dizinin yeni bölümünde, Mustafa’nın, Meri ile baş başa yaptığı sohbetler Nilay’ın hoşuna gitmez ve rahatsızlığını dile getirir. Öte yandan Nursema ve İlhami’nin otelde yapılan nişan töreni hiç beklenmedik bir şekilde sonlanacaktır. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Kızılcık Şerbeti yeni bölüm izle full HD…
KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 90. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Abdullah ve Işıl’ın ilişkisinin ortaya dökülmesi şans eseri olarak kıyıdan dönmüştür.
Yeni eviyle birlikte yeni bir hayata başladığına inanan Doğa’nın şımarıklık seviyesi günden güne yükselmekte, bu durum artık herkesin dikkatini çekecek boyuta gelmektedir.
Harcamaların abartılı bir şekilde artması ise Fatih’i rahatsız etmektedir.
Kıvılcım, annesinin hastalığıyla uğraşmakta yine de Ömer’i ihmal etmemeye çalışmaktadır.
Firaz’ın yeni kız arkadaşını beğenen Asude, bu ilişkinin en büyük destekçisi olacaktır.
Sevtap ve Haluk’un arkadaşlığı günden güne ilerlemektedir.
Mustafa’nın, Meri ile baş başa yaptığı sohbetler Nilay’ın hoşuna gitmez ve rahatsızlığını dile getirir.
Nursema ve İlhami’nin otelde yapılan nişan töreni hiç beklenmedik bir şekilde sonlanacaktır.
KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM CANLI İZLE
Bu akşam 20.00'de ekrana gelecek olan Kızılcık Şerbeti dizisinin 90. Bölümünü Show TV canlı yayın linki aracılığıyla izleyebilirsiniz.
KIZILCIK ŞERBETİ 90. BÖLÜM CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ