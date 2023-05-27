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'Kızılcık Şerbeti' cuma gününe damga vurdu

SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman’ın yer aldığı 'Kızılcık Şerbeti', dün akşam ekrana gelen bölümüyle büyük beğeni topladı

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  • 'Kızılcık Şerbeti' cuma gününe damga vurdu

    SHOW TV’nin sevilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti', ABC1 20+’da 8.36 izlenme oranı 19.91 izlenme payı, AB grubunda 7.75 izlenme oranı 20.87 izlenme payı, Total’de 6.13 izlenme oranı 15.25 izlenme payı alarak cuma gününe damga vurdu. Sosyal medyada da çok konuşulan dizi, #KızılcıkŞerbeti etiketi ile yaklaşık dört saat Twitter’ın TT listesinin ilk sırasında yer aldı.
  • 'Kızılcık Şerbeti' cuma gününe damga vurdu

    YAYINLANAN BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Yayınlanan bölümde, öz babası olmadığını oğluna açıklamak zorunda kalan 'Ömer’in en büyük destekçisi Kıvılcım oldu. 'Ömer’in, oğlu 'Metehan’la gözyaşları eşliğinde yaptığı duygu yüklü konuşma bölümün unutulmaz anlarına sahne oldu.
  • 'Kızılcık Şerbeti' cuma gününe damga vurdu

    'Nursema', kendisini kabul etmeyen 'Umut’un ailesi ile konuşmak için 'Alev’in yardımıyla Ankara’ya gitti. Fakat 'Umut’un anne ve babasının bu evliliği onaylamadıklarını söylemesi 'Nursema’yı derinden yaraladı.
  • 'Kızılcık Şerbeti' cuma gününe damga vurdu

    Öte yandan bir kez daha dolandırılan 'Nilay’ın, mobilyacının bıraktığı papağanla eve dönmesi renkli anlara sahne oldu. 'Fatih’in kendisini aldattığını kanıtlayarak boşanmak isteyen 'Doğa’ya, 'Alev' yardım eli uzattı. Galeriye giderek 'Aylin’le arkadaş olmaya çalışan 'Alev' duydukları karşısında şoke oldu. Kurduğu oyunda başarılı olan 'Aylin' ise 'Fatih’i kandırarak evine getirtmeyi başardı. Bölümün final sahnesinde, 'Fatih' ve 'Aylin’in baş başa kaldığı anda, eve 'Abdullah’ın gelmesi bölüme damga vurdu.

    İşte bölüme damga vuran final sahnesi;

    * İzlemek için tıklayınız

  • YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI

    Dizinin yayınlanan yeni bölüm tanıtımında; 'Fatih’in, 'Doğa’yı aldattığını öğrenen 'Abdullah' oğlunu çok sert bir dille uyarıyor.
  • 'Kızılcık Şerbeti' cuma gününe damga vurdu

    'Abdullah' ve 'Alev’in baş başa tiyatroya gittiği sahnenin dikkat çektiği tanıtımda 'Ömer’in, 'Kıvılcım’a “Herkesin karanlık yönleri vardır.” sözleri merak uyandırıyor. 'Umut’un ailesinin 'Ünallar’a geldiği tanıtımda 'Nursema’nın gelinlikle ekrana gelmesi heyecanı doruğa taşıyor.
  • 'Kızılcık Şerbeti' cuma gününe damga vurdu

    Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti', her cuma günü saat 20.00’de SHOW TV’de.

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