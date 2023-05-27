'Kızılcık Şerbeti' cuma gününe damga vurdu

Öte yandan bir kez daha dolandırılan 'Nilay’ın, mobilyacının bıraktığı papağanla eve dönmesi renkli anlara sahne oldu. 'Fatih’in kendisini aldattığını kanıtlayarak boşanmak isteyen 'Doğa’ya, 'Alev' yardım eli uzattı. Galeriye giderek 'Aylin’le arkadaş olmaya çalışan 'Alev' duydukları karşısında şoke oldu. Kurduğu oyunda başarılı olan 'Aylin' ise 'Fatih’i kandırarak evine getirtmeyi başardı. Bölümün final sahnesinde, 'Fatih' ve 'Aylin’in baş başa kaldığı anda, eve 'Abdullah’ın gelmesi bölüme damga vurdu.



İşte bölüme damga vuran final sahnesi;



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