'Kızılcık Şerbeti' dünya gündeminde
SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti' etiketi dünya gündeminde 3 saat 40 dakika TT listesinde kaldı
Giriş: 16.12.2023 - 13:20 Güncelleme: 16.12.2023 - 14:07
Cuma gecelerinin reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti', dün akşama yine damgasını vurdu.
Sosyal medyayı adeta sallayan dizi; Alev ve Nilay etiketleri ile 11 saat, Rüzgar 5 saat, Kıvılcım, Pembe ve Doğa ise 4 saat X’in Trend Topic listesinde yer alarak rekor beğeni ve yorum sayısına ulaştı.
Büyük beğeni toplayan bölümde, izleyenler oyuncuların performanslarına övgüler yağdırdılar.