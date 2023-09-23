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Show TV'nin her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan dizisi Kızılcık Şerbeti, gün itibari ile 2. sezonunun 2. bölümüyle izleyicisiyle buluşacak. Oldukça ilgi çekici konusu ile dikkatleri üzerine toplayan dizide Mihriban karakterine genç oyuncu Gizem Yanık hayat verecek. Peki, Kızılcık Şerbeti dizisinde Mihriban'ı canlandıracak Gizem Yanık kimdir, kaç yaşında ve nereli?