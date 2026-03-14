        Haberler Televizyon 'Kızılcık Şerbeti'nde sular durulmuyor

        'Kızılcık Şerbeti'nde sular durulmuyor

        SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti' dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle yine ekranlara damgasını vurdu

        Giriş: 14.03.2026 - 12:08 Güncelleme:
        SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Seray Kaya, Emre Dinler, Erkan Avcı ve Özge Borak’ın paylaştığı fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti’nin dün akşam yayınlanan bölümü büyük beğeni topladı.

        'Kızılcık Şerbeti'; ABC1’de 6.97 izlenme oranı, 17.54 izlenme payı, AB’de 6.41 izlenme oranı, 18.48 izlenme payı, Total grubunda ise 6.26 izlenme oranı, 15.68 izlenme payı elde etti. Sosyal medyada ise 'Kızılcık Şerbeti' etiketi ile 2 saat TT listesinde yer aldı. Yayınlanan bölüme iflas eden Emir’in intiharı damga vurdu.

        129'UNCU BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Dizinin yayınlanan bölümünde Başak’ı, gizemli bir şekilde kaçıran kişinin Fatih olduğu ortaya çıktı. Fatih’in, boşanmak istemediğini itiraf ederek aşkını ilan ettiği bölümde Başak’ın da karşılık vermesiyle ikili arasındaki buzlar tamamen eridi. Ekran uyumlarıyla büyük beğeni toplayan çiftin, dağ evindeki baş başa tatili, adeta gecikmiş bir balayına dönüşerek izleyicilere romantizm dolu anlar yaşattı.

        Fatih, Başak'a boşanmak istemediğini söyledi;

        Abdullah, Salkım ve Nilay iftar yemeği için Nursema ile İlhami’nin evine konuk oldu. Nursema’nın kendi yaşam tarzından daha kısıtlı bir hayat sürdüğünü fark eden Salkım, bu durumu fırsat bildi. Salkım’ın kışkırtıcı konuşmaları ve Nursema’yı küçümseme çabası Abdullah’ı sinirlendirdi. Tansiyonun yükseldiği sahnede Nursema’nın, İlhami ile aralarındaki farklılıklar dikkat çekerken Abdullah, Salkım’ı tavırlarından dolayı uyarmak zorunda kaldı.

        Salkım Nursema'ya para vermeye çalışınca ortalık karıştı;

        Asil’in ayrılığıyla aşk acısı çeken Elif’in evdeki çocukların seslerinden rahatsız olması önce Nilay’ın ardından Fatih ve Başak’ın da tepkisini çekince Ünallar’ın yemek masası yeni bir kaosa sahne oldu. Abdullah, ikiye ayrılan ev halkını uyarırken Salkım’ın yeni hedefi Başak oldu.

        Elif, Ünalların sofrasında huzur bırakmadı;

        İşleri kötü giden Emir, Fatih’den aldığı yatırım tavsiyesini yerine getirmeyince iflas etti. Salkım’ın evini ipotek sonucu kaybeden Emir’in çaresizlik içinde intihar etmek istemesi izleyenleri şoke etti. Bölümün final sahnesinde Çimen’in Emir’i vazgeçirmek istediği sırada patlayan silah sesiyle yaşanacaklar merak konusu oldu.

        İşte geceye damgasını vuran final sahnesi;

        Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı, yönetmenliğini Özgür Sevimli’nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti 27 Mart Cuma saat 20.00’de yeni bölümüyle SHOW TV’de!

