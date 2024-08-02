Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon 'Kızılcık Şerbeti'nde yeni sezona taze kan - Magazin haberleri

        'Kızılcık Şerbeti'nde yeni sezona taze kan

        SHOW TV'nin rekortmen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon kadrosuna Şebnem Dönmez ve Servet Pandur da dâhil oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.08.2024 - 12:28 Güncelleme: 02.08.2024 - 12:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        SHOW TV'nin izlenme rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon için kadroya yeni oyuncular dâhil edilmeye devam ediliyor. Yeni sezon çekimleri 23 Ağustos'ta başlayacak Gold Film imzalı diziye, Şebnem Bozoklu, Batuhan Yüzgüleç ile Fırat Çelik'ten sonra Şebnem Dönmez ve Servet Pandur da dâhil oldu.

        2

        Şebnem Dönmez, 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Heves'rolüyle 'Giray'ın (Kaan Taşaner) üvey annesini canlandıracak.

        3

        Servet Pandur ise 'Görkem'in (Özge Özacar) babası 'Resul'ün (Murat Ercanlı) yeni evleneceği kadın 'Hacı Asude'ye hayat verecek.

        4

        'Hacı Asude', aynı zamanda Batuhan Yüzgüleç'in canlandıracağı ve 'Nursema'ya partner olacağı konuşulan 'Firuz'un da annesi olarak ekranlara yanbıyacak.

        5

        Şebnem Bozoklu, dizide 'Kıvılcım'ın (Meri) kuzeni 'Meryem' rolüyle karşımıza çıkacak. Fırat Çelik ise yayınevi sahibi 'Cemal' karakterini canlandıracak.

        Fotoğraflar: Instagram, DepoPhoto, İHA,

        #Şebnem Dönmez
        #Servet Pandur
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Haniye için Doha'da cenaze töreni
        Haniye için Doha'da cenaze töreni
        Instagram'a erişim engeli
        Instagram'a erişim engeli
        Instagram kapatıldı, fenomenler endişeli!
        Instagram kapatıldı, fenomenler endişeli!
        Instagram'ın engellenmesi dünyada yankı uyandırdı!
        Instagram'ın engellenmesi dünyada yankı uyandırdı!
        Türkiye engellenen Instagram'ın zirvesiydi!
        Türkiye engellenen Instagram'ın zirvesiydi!
        Yusuf Dikeç Japonya’da fenomen oldu
        Yusuf Dikeç Japonya’da fenomen oldu
        "X ve Y Kuşağı"nda kanser riski daha fazla
        "X ve Y Kuşağı"nda kanser riski daha fazla
        Para harcamadan mutfağınızı nasıl yenilersiniz?
        Para harcamadan mutfağınızı nasıl yenilersiniz?
        Ölümden döndü! Elektronik sigara içerken hastanelik oldu
        Ölümden döndü! Elektronik sigara içerken hastanelik oldu
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Türkiye'nin ilk tüp tayı Balat görücüye çıktı
        Türkiye'nin ilk tüp tayı Balat görücüye çıktı
        Galatasaray'dan İtalya seferi
        Galatasaray'dan İtalya seferi
        Restorana silahlı saldırı düzenlendi!
        Restorana silahlı saldırı düzenlendi!
        Emeklilikte ikinci dalga
        Emeklilikte ikinci dalga
        Yangına müdahale ederken uçurumdan düştü!
        Yangına müdahale ederken uçurumdan düştü!
        Eğirdir Gölü'nün bölünmesine 1,2 kilometre kaldı
        Eğirdir Gölü'nün bölünmesine 1,2 kilometre kaldı
        Anne ve kızını hayattan kopardı! 50 yıla kadar hapsi istendi
        Anne ve kızını hayattan kopardı! 50 yıla kadar hapsi istendi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Tarihi takas operasyonunun yankıları sürüyor
        Tarihi takas operasyonunun yankıları sürüyor
        Bodrum'da bir Hollywood yıldızı
        Bodrum'da bir Hollywood yıldızı