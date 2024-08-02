'Kızılcık Şerbeti'nde yeni sezona taze kan
SHOW TV'nin rekortmen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon kadrosuna Şebnem Dönmez ve Servet Pandur da dâhil oldu
SHOW TV'nin izlenme rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon için kadroya yeni oyuncular dâhil edilmeye devam ediliyor. Yeni sezon çekimleri 23 Ağustos'ta başlayacak Gold Film imzalı diziye, Şebnem Bozoklu, Batuhan Yüzgüleç ile Fırat Çelik'ten sonra Şebnem Dönmez ve Servet Pandur da dâhil oldu.
Şebnem Dönmez, 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Heves'rolüyle 'Giray'ın (Kaan Taşaner) üvey annesini canlandıracak.
Servet Pandur ise 'Görkem'in (Özge Özacar) babası 'Resul'ün (Murat Ercanlı) yeni evleneceği kadın 'Hacı Asude'ye hayat verecek.
'Hacı Asude', aynı zamanda Batuhan Yüzgüleç'in canlandıracağı ve 'Nursema'ya partner olacağı konuşulan 'Firuz'un da annesi olarak ekranlara yanbıyacak.
Şebnem Bozoklu, dizide 'Kıvılcım'ın (Meri) kuzeni 'Meryem' rolüyle karşımıza çıkacak. Fırat Çelik ise yayınevi sahibi 'Cemal' karakterini canlandıracak.
Fotoğraflar: Instagram, DepoPhoto, İHA,