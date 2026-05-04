'Kızılcık Şerbeti'nden yeni tanıtım

SHOW TV'nin, yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Seray Kaya, Emre Dinler, Erkan Avcı ve Özge Borak’ın paylaştığı fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin heyecanla beklenen yeni bölümünden merakı zirveye taşıyan bir tanıtım daha geldi.

İşte 'Kızılcık Şerbeti'nin 136'ncı Bölüm 2'nci Tanıtımı;

Dizinin yayınlanan yeni bölüm tanıtımda, Başak'la ayrılma kararı alan Fatih'e, Abdullah ve Salkım destek veriyor.

Salkım, Elif'i kendi elleriyle evlendirmeye karar verirken; Gökhan'la bu kez şirkette karşı karşıya gelen Emir'in, Fatih'le arasındaki gerilim yükseliyor.

İlhami, Asil'in Nursema'ya olan ilgisinden şüphelendiğini dile getirirken; Tuncay'ın Kıvılcım'ı eve bıraktığı ana şahit olan Ömer rest çekiyor.

Tanıtımın finalinde Ömer'in, Kıvılcım'a söylediği, "Sana ayırdığım sürenin artık sonuna geldin" sözleri yeni bölüme olan merakı zirveye taşıyor.

Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, yönetmenliğini Özgür Sevimli'nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti' yeni bölümüyle cuma akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de!