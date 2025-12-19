'Kızılcık Şerbeti'ne Kıvanç Kasabalı konuk oluyor

SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını; Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Doğukan Güngör, Seray Kaya ve Erkan Avcı’nın paylaştığı fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'ne ünlü oyuncu Kıvanç Kasabalı konuk oluyor. Kasabalı, dizide; 'Murat' karakterine hayat veriyor.

Dizinin bu akşam yayınlanacak bölümünde; Fatih’le evlenen Başak’ın hayatı zorlu bir döneme giriyor. Sürükleyici bölümüyle ekrana gelecek dizide, düğün gününde annesini kaybeden Başak büyük bir acıyla sarsılırken, eski sevgilisi Murat’ın aniden ortaya çıkmasıyla ikinci bir şok yaşıyor. Başak’ın Fatih’le yaptığı evlilik sonrasında Ünallar’ın köşkünde başlayacak yeni yaşamının ekrana geleceği bölümde yaşanacak sürpriz gelişmeler izleyenleri ekrana bağlayacak.

Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı, yönetmenliğini; Özgür Sevimli’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti', bu akşam, saat 20.00’de SHOW TV’de sürpriz gelişmeleriyle çok konuşulacak.