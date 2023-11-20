Kızılcık Şerbeti'nin 40. Bölüm ikinci tanıtımı yayınlandı!

Ölüme her geçen gün biraz daha yaklaştığını düşünen Ömer’in zor anlar yaşadığı tanıtımda Doğa’nın “Pes etmek yok!” sözleri dikkat çekiyor. Doğa ve Fatih arasındaki gerilim giderek tırmanırken, Kıvılcım ve Ertuğrul’u yan yana gören Ömer’in bu durum karşısında nasıl bir tepki vereceği heyecanla bekleniyor. Tanıtımın final anı ise akıllara “Ömer’in kapısını çalan kim?” sorusunu getiriyor. Ömer’in büyük bir şaşkınlık yaşaması izleyicilerde merak konusu oluyor.

KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 39. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

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Kıvılcım ve Ömer’in boşanma davası gerçekleşti. Zorlu dönemini televizyon programına odaklanarak geçirmek isteyen Kıvılcım’ın, Ertuğrul’la olan dostluğunun ilerlediği bölümde Ömer seçtiği farklı yolla Abdullah’ı şüphelendirdi. Nilay’ın beklenen doğumunun gerçekleşmesi ise Ünal ailesini sevince boğdu. Doğum öncesi ve sonrasında sıkıntılar yaşayan Nilay’a adeta düşman olduğu Doğa destek oldu. Umut ve Nursema ile konuşan Abdullah bu evliliğe artık karışmayacağının sözünü verdi. Ailesi ve Umut arasında kalan Nursema geçim sıkıntısı da yaşamaya başladı. Bebeğinin tam velayetini almak isteyen Doğa, boşanma avukatının yönlendirmesiyle Fatih’e yeniden evlenmek istediğini söyledi. Bölümün final sahnesinde Fatih’in, Doğa’nın teklifini kabul etmemesi izleyenleri şoke etti. Ekrana gelen flashback sahnesiyle Fatih’in, boşanma avukatıyla buluşan Doğa’yı takip ettiği ortaya çıktı.

İşte Kızılcık Şerbeti’nin 40. Bölüm 2. Tanıtımı;

Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti’nin oyuncu kadrosunda; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Yiğit Kirazcı, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Serkan Tınmaz, Kayra Şenocak, Rahimcan Kapkap, Selin Türkmen, Soydan Soydaş, Sevim Erdoğan, Özlem Çakar Yalçınkaya, Bahtiyar Memili, Gizem Yanık, Ebru Destan, Pelin Bölükbaşı, Vurgun Adalayı, Duygu Aslan ve Aysun Demir Kurtuldu gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.

Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de!