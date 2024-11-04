'Kızılcık Şerbeti'nin 75'inci bölümünün ikinci tanıtım yayımlandı

SHOW TV'nin yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör'ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin, yeni bölümünden ikinci tanıtım yayımlandı.

Yayınlanan tanıtımda Doğa ve Fatih'in buluşmaya devam etmesi akıllarda soru işareti yaratıyor. Heves, Doğa'ya artık gideceğini söylerken Kıvılcım, Cemal'e güvenip güvenmeme konusunda kararsız kalıyor. Fatih, Hale'yi bulup gerçekleri öğrenmek istiyorken Hale'nin Pembe'nin adını vermesi Ünallar ailesini şok içinde bırakıyor. Tanıtımın finalinde iftiraya uğrayan Pembe'nin, evi terk ediyor olması yeni bölüme olan merakı arttırıyor.

REKLAM 'KIZILCIK ŞERBETİ'NİN 74'ÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU? Dizinin yayınlanan bölümünde; Görkem kurduğu oyunla Mustafa ve Nilay'ın evliliğinde büyük bir krize neden oldu. Mustafa'nın yardımını öğrenen Nilay, Hale'yle yüzleşmek istedi. Hale'nin Görkem'in emriyle Mustafa'yla ilişkisi olduğunu söylemesi üzerine Nilay evi terk ederek Doğa'ya gitti.

Nursema ve Firaz atölyenin açılışını kutlamak için yemeğe çıktı. Asude'nin katılamadığı yemekte Firaz'ın Nursema'yı eve bırakmadığını öğrenen Görkem, Firaz'a çıkıştı. Nilay ve Mustafa'yı ayırmak isteyen, Nursema'yı da evden göndermek için Firaz'la işbirliği yapan Görkem, Fatih'le evliliğini yürütmek için erkek bebek beklediğini Ünallar'a müjdeledi.

Amcasından intikam almak isteyen Fatih ise Cansu'yla görüşmeye devam etti. Heyecan dolu bölümde Sönmez'i sinema gecesine davet eden Cemal, Kıvılcım'ın kalbini kazanmak için adımlar atmaya devam etti.

Ömer ve Cansu'nun yakınlaşmaya başladığı bölümde Görkem şeytani planıyla Nilay'a her şeyin sorumlusunun Pembe olduğunu söyledi. Nilay'ın, Pembe'den kurtulmak için teklifte bulunan Görkem'in anlaşmasını kabul etmesi bölümün final sahnesine damga vurdu.