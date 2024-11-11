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        Haberler Televizyon 'Kızılcık Şerbeti'nin, 76'ncı bölümünden 2'nci tanıtım yayımlandı

        'Kızılcık Şerbeti'nin, 76'ncı bölümünden 2'nci tanıtım yayımlandı

        SHOW TV'nin rekortmen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin, 76'ncı bölümünden merak dolu 2'nci tanıtım yayımlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2024 - 22:38 Güncelleme: 11.11.2024 - 22:50
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        "Ben Fatih'i değil, sadece o duyguyu özlüyorum"
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        SHOW TV'nin, yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör'ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin, yeni bölümünden ikinci tanıtım yayımlandı.

        Yayımlanan tanıtımda Fatih, Doğa için Giray'ı tehdit ederken Giray'ın yaşanılanlardan dolayı Doğa'yı suçlaması ikili arasında gerilimin dozunu arttırıyor. Kıvılcım, Cemal ile insanların güvensizliğinden bahsederken Ömer'in düşünceli halleri kafalarda soru işareti bırakıyor. Pembe, hayır evi kurma planları yaparken Doğa ve Fatih'in yakınlaşıyor oluşu Görkem'i kuşkulandırıyor. Nilay'ın Pembe'nin torununu sevmesine izin vermediği anlar dikkat çekerken Fatih ve Doğa ikilisi arasında yaşanacaklar yeni bölüme olan merakı gitgide arttırıyor.

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        'KIZILCIK ŞERBETİ'NİN 75'İNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Dizinin yayınlanan bölümünde; Görkem'le işbirliği yapan Nilay, eve geri döndüğünde Fatih'e, Doğa'nın evliliğinde yaşadığı sıkıntıları anlattı. Duyduklarına sinirlenen Fatih, Doğa ile buluştu. Doğa'yı gözü yaşlı bulan Fatih'in "Her zaman yanındayım" sözleriyle teselli ettiği sahne dizinin hayranlarının büyük beğenisini topladı.

        Asude; Nursema ve Firaz'ı akşam yemeğinde ağırladı. Nursema, Firaz'ın Gökhan'la olan konuşmasına istemeden kulak misafiri oldu. Firaz'ın kendisi hakkındaki olumsuz düşüncelerini duyan Nursema adeta sarsıldı.

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        Metehan'ın kız arkadaşına evlilik teklifinde bulunması Ömer'i endişelendirdi. Kıvılcım'dan bu konuda destek isteyen Ömer onunla bir akşam yemeğinde buluştu. Buluştukları akşam yemeğine bir anda Cemal'in de gelmesi Kıvılcım'ı şüpheye düşürdü. Kendisini takip ettiğinden şüphelenen Kıvılcım, olayı çözmek için Meri ile bir buluşma ayarladı. Kıvılcım'ı telefonundan takip eden Cemal'in aynı mekana gelmesi Kıvılcım'ı şoke etti.

        Görkem, Hale'yi yönlendirerek Fatih'in onu bulmasını sağladı. Fatih'in, Hale'yi Nilay'la yüzleştirmek için köşke getirmesiyle yaşananlar dizide adeta deprem etkisi yarattı. Hale'nin, Mustafa ve Nilay'ı ayırmak için kendisini Pembe'nin tuttuğunu söylemesi Ünallar'ı ayağı kaldırdı. Görkem'in oyunuyla iftiraya uğrayan Pembe'ye ev halkı isyan etti. Bölümün final sahnesinde Pembe'nin evden ayrılarak akıl hocası dediği Halime’nin yanına gitmesi bölüme damga vurdu.

        Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün, yönetmenliğini Ketche'nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti' her Cuma saat 20.00'de SHOW TV'de.

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        İşte Kızılcık Şerbeti 76'ncı Bölüm 2'nci Tanıtım;

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        #kızılcık şerbeti
        #show tv
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