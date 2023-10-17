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        Haberler Magazin Kızılcık Şerbeti'nin Ertuğrul'u Kayra Şenocak'ın eski halini görenler tanıyamadı! 1.5 yılda 40 kilo verdi!

        Kızılcık Şerbeti'nin Ertuğrul'u Kayra Şenocak'ın eski halini görenler tanıyamadı! 1.5 yılda 40 kilo verdi!

        SHOW TV ekranlarında ilgiyle izlenen dizilerden biri olan ve kadrosunda Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Ceren Yalazoğlu, Barış Kılıç ve Sibel Taşçıoğlu'nun yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nde Ertuğrul karakterini canlandıran oyuncu Kayra Şenocak, eski haliyle gündem oldu!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2023 - 16:27 Güncelleme: 17.10.2023 - 16:27
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        SHOW TV ekranlarında yayınlanan reyting rekortmeni dizi Kızılcık Şerbeti'nde Ertuğrul karakterine hayat veren başarılı oyuncu Kayra Şenocak, yıllar önceki haliyle gündem oldu. Sevilen isim 1.5 yılda 40 kilo vermiş.

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        'İsimsizler', 'Filinta', 'Pulsar', 'Selena' , 'Yarım Elma' , Arka Sokaklar, 'Muhteşem Yüzyıl Kösem' , 'Diriliş Ertuğrul' gibi bir çok yapımda boy gösteren Kayra Şenocak, 1 yıl içerisinde ameliyatsız 40 kilo verdi.

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        Birçok seyircinin Aynalı Tahir'den tanıdığı Kayra Şenocak, 25 Haziran 1975 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Şenocak, şimdilerde Kızılcık Şerbeti'nde Ertuğrul karakterini canlandırıyor.

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        Başarılı oyunculuk performansıyla adından söz ettiren Kayra Şenocak, bir dönem aldığı kilolarla dikkat çekmişti. Ünlü isim 1.5 yıl içerisinde tam 40 kilo verdi. Sevilen oyuncu fit haliyle beğeni topluyor.

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        İşte Kayra Şenocak'ın eski hali...

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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