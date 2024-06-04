'Kızılcık Şerbeti'nin finalinden şoke eden yeni tanıtım

SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin sezon finaline günler kala yeni tanıtım yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda bir arada olması merakla beklenen Nursema ile Rüzgar’ın teknede baş başa buluşması dikkat çekerken, hamile olan Alev’in, Abdullah’a kızarak Berlin’e uçak bileti alması akıllarda soru işareti bıraktı.

Görkem ve Ömer’in geçmişte yaşadıkları ilişkinin ortaya çıktığı tanıtımda, Fatih’in öfkeden gözü dönerken Ömer ve Abdullah’ın tartışması izleyenleri şoke etti.

Kıvılcım’ın duyduklarından dolayı sarsıldığı nefes kesen anlarda, Nilay’ın korku içindeki “Biri düştü!” sözleriyle verdiği haber tanıtıma damgasını vurdu.

REKLAM 'KIZILCIK ŞERBETİ'NİN 65'İNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU? Dizinin yayınlanan 65'inci bölümünde, Görkem’in, Nilay’a attığı iftira Ünallar’ın evinde büyük bir kaos yaşanmasına neden oldu. Nilay’a, Pembe ve Mustafa dışında kimse inanmazken Fatih ve Mustafa arasında yaşanan anlaşmazlıklar gerilimi arttırdı. Hamile olan Alev’in tansiyonu düşünce Abdullah onu hastaneye yetiştirdi. Bu sırada mutfakta elini kesen Pembe’yi de Nursema aynı hastaneye götürünce Pembe kapıda Abdullah’ın arabasını gördü.

Tansiyonun yükseldiği sahnede bu durumu inkar eden Abdullah iş yemeğinde olduğunu söyledi. Bir klinikte Giray’ın yardımıyla staja başlayan Doğa’nın ilk hastası sürpriz yapan Giray oldu. Giray’ın sürprizi Doğa’ya, Fatih ile tanıştığı ilk günleri hatırlattı.

Doğa annesi Kıvılcım’a sürpriz bir doğum günü partisi düzenledi. Ömer ve Kıvılcım, Doğa ile Giray’ın romantik doğum günü dansları bölüme damga vururken Nursema ve Rüzgar’ın yakınlaşmaya başlaması merak uyandırdı. Fatih’e bebek sahibi olmak istediğini söyleyen Görkem’in habersiz satın aldığı araba çiftin arasının açılmasına neden oldu. Çağrı’nın telefonunda gördüğü fotoğrafla Nilay, Görkem’e karşı eline büyük bir koz geçirdi.

Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti’nin başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı yer alırken dizide bu isimlere Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Serkan Tınmaz, Kaan Taşaner, Özge Özacar, Rahimcan Kapkap, Selin Türkmen, Soydan Soydaş, Sevim Erdoğan, Özlem Çakar Yalçınkaya, Bahtiyar Memili, Vurgun Adalayı, Duygu Aslan eşlik ediyor.