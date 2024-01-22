'Kızılcık Şerbeti'nin heyecan dolu yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı!

Abdullah’ın eve geri döndüğü tanıtımda Sönmez’in Alev’e söylediği “Sevdiğin adam evine döndü, karısı bakıyor.” sözleri dikkat çekiyor. Nilay, “Mustafa beni kesin boşar!” derken bunu kapı önünde duyan Mustafa’nın öfkesi ve kuşkuları giderek artarken, dernek açılışında Kıvılcım ve Ömer karşı karşıya geliyor. Ömer ve Görkem’in samimiyeti ilerlerken, Nilay ve Mustafa’nın yüzleşmesi tanıtımda heyecanı giderek yükseltiyor. Nilay’ın “Evet, çocuk senden değil!” çıkışı herkesi şoke ederken, neler yaşanacağı büyük bir merak konusu oluyor.

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KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 47. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Pembe’nin kumpasına uğrayan Alev, Abdullah’ın kendisine inanmadığını görünce ona haber vermeden yurt dışına gitti. Büyük üzüntü yaşayan Alev, Almanya’ya yakın arkadaşına giderek uzaklaşmak istedi. Alev’e ulaşamayan Abdullah, Pembe ile yüzleşerek şikayetini geri çekmesini istedi. Pembe ise bunun karşılığında Abdullah’tan açtığı boşanma davasını geri çekmesini istedi. Alev’in suçsuz olduğundan emin olan Doğa ise Fatih’in uyarılarına aldırış etmeyerek Pembe’ye boyun eğmedi. Sürükleyici bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitleyen dizide, şirkette yenilik yapmak isteyen Ömer, Abdullah’la karşı karşıya gelmek zorunda kaldı. Yönetim kurulunu toplayan Ömer, Fatih ve Mustafa’nın da oylarıyla Abdullah’ın yerine geçerek yeni yönetim kurulu başkanı oldu.

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Alev ile yaşadığı ilişki nedeniyle hem çocuklarının hem de kardeşinin ona karşı geldiğini düşünen Abdullah ilk kez Ömer’le tartıştı. İlişkilerini resmiyete dökmek isteyen Ertuğrul ise Kıvılcım’dan olumlu bir yanıt alamadı. Kıvılcım ve Ertuğrul’un ilişkilerinin akıbeti büyük merakla beklenirken Ömer, Görkem’e ulaşmayı başararak onu daha yakından tanımak istedi. Yeni kurduğu şirkette umduğundan fazla kazancı kısa sürede kazanan Umut’un, Nursema ve ailesini kutlama yemeğine çıkararak yeni durumunu göstermek istemesi, Fatih’in tepkisini çekti. Yaşadığı basit bir ağrı sebebiyle doktora giden Mustafa yapılan tetkikler sonucunda hiçbir zaman baba olamayacağını öğrendi. Nilay ve bebeğinden uzaklaşan Mustafa büyük bir şok yaşadı. Alev’i, çocuklarını ve kardeşi Ömer’i kaybettiğini düşünen Abdullah yaşadığı büyük üzüntüye daha fazla dayanamadı. Kalbini tutarak yere yığılan Abdullah bölümün final sahnesine damga vurdu.

Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti’nin oyuncu kadrosunda; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Yiğit Kirazcı, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Serkan Tınmaz, Kayra Şenocak, Rahimcan Kapkap, Selin Türkmen, Soydan Soydaş, Sevim Erdoğan, Özlem Çakar Yalçınkaya, Bahtiyar Memili, Gizem Yanık, Ebru Destan, Pelin Bölükbaşı, Vurgun Adalayı, Duygu Aslan ve Aysun Demir Kurtuldu gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.

İşte 'Kızılcık Şerbeti’nin 48'inci bölüm 2'nci tanıtımı;

Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de...