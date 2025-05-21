'Kızılcık Şerbeti'nin karakterleri Viking köyüne yerleşti

VİKİNGLER KİMLERDİR?

Vikingler, İskandinavya'da (bugünkü Danimarka, Norveç ve İsveç ) yaşayan denizci bir halk idi. 8'inci yüzyılın sonlarından 11'inci yüzyılın sonlarına kadar Avrupa'nın çeşitli bölgelerine baskınlar düzenleyip, korsanlık yaptılar. Bir süre sonra ticaret yaparak kendi toprakları dışında yerleşik yaşama geçen Vikingler de oldu. Ayrıca Vikingler, Akdeniz, Kuzey Afrika, Orta Doğu, Grönland ve Kuzey Amerika'ya kadar yolculuk yaptı. Bazı ülkeler, 8'inci yüzyıl ila 12'nci yüzyıl arasını 'Viking Çağı' olarak tanımlıyor.