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        Haberler Magazin 'Kızılcık Şerbeti'nin karakterleri Viking köyüne yerleşti - Magazin haberleri

        'Kızılcık Şerbeti'nin karakterleri Viking köyüne yerleşti

        Yapay zekâ, SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin karakterlerinin geçmişe gidip, bir Viking köyüne yerleşmesi halinde hangi mesleği icra edeceğini şekillendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2025 - 16:58 Güncelleme: 21.05.2025 - 17:20
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        Viking köyüne yerleştiler
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        SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti', izleyicilerin ilgisine mazhar olarak, her hafta tüm kategorilerde birinci oluyor.

        Gold Film'in yapımını, Faruk Turgut'un yapımcılığını üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti'ni Aydın Bulut yönetiyor.

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        'KIZILCIK ŞERBETİ'NDE KİM KİMDİR?

        Barış Kılıç... Ömer

        Evrim Alasya... Kıvılcım

        Ahmet Mümtaz Taylan... Abdullah

        Sıla Türkoğlu... Doğa

        Doğukan Güngör... Fatih

        Ceren Yalazoğlu... Nursema

        Şebnem Bozoklu... Meri

        Batuhan Bozkurt Yüzgüleç... Firaz

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        "Dizinin karakterleri; geçmişe gidip, bir Viking köyünde yaşasalardı neyle uğraşırlardı, meslekleri ne olurdu?" sorusundan yola çıkılarak yapay zekâyla görüntüler elde edildi.

        Ortaya bir hayli ilginç, bir o kadar da sevimli görüntüler çıktı.

        Ömer... Fırıncı

        Kıvılcım... Dokumacı

        Abdullah... Kasap

        Doğa... Manav

        Fatih... Ayakkabıcı

        Nursema... Besici

        Meri... Besici

        Yapay Zekâ Uygulama: Ahmet Özel
        Yapay Zekâ Uygulama: Ahmet Özel

        Firaz... Tavuk Üreticisi

        VİKİNGLER KİMLERDİR?

        Vikingler, İskandinavya'da (bugünkü Danimarka, Norveç ve İsveç ) yaşayan denizci bir halk idi. 8'inci yüzyılın sonlarından 11'inci yüzyılın sonlarına kadar Avrupa'nın çeşitli bölgelerine baskınlar düzenleyip, korsanlık yaptılar. Bir süre sonra ticaret yaparak kendi toprakları dışında yerleşik yaşama geçen Vikingler de oldu. Ayrıca Vikingler, Akdeniz, Kuzey Afrika, Orta Doğu, Grönland ve Kuzey Amerika'ya kadar yolculuk yaptı. Bazı ülkeler, 8'inci yüzyıl ila 12'nci yüzyıl arasını 'Viking Çağı' olarak tanımlıyor.

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