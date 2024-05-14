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        Haberler Televizyon Kızılcık Şerbeti'nin merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı!

        Kızılcık Şerbeti'nin merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı!

        Show TV'nin yapımını Gold Film'in üstlendiği reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.05.2024 - 01:15 Güncelleme: 14.05.2024 - 01:15
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        Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm tanıtımı
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        Pembe’nin Doğa hakkında söylediği olumlu sözlerin dikkat çektiği tanıtımda Doğa ve Giray arasındaki aşk kıvılcımları giderek alevlenirken, Fatih’in bu duruma karşı öfkesi giderek büyüyor. Fatih’in Doğa’nın karşısına çıkıp “Seninle olan hayatımı geri istiyorum!” demesi tanıtımın şoke eden anlarından biri olurken, Doğa’nın bunu bir şartla kabul edeceğini söylemesi merakı artırıyor. “Doğa’nın şartı ne olacak?” sorusunun yanıtı yeni bölümde izleyiciyle buluşacak.

        KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 62. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Giray ve Doğa’nın yakınlaşmasını kabullenemeyen Fatih, Doğa’ya hesap sordu. Fatih’in haksız tepkisine kayıtsız kalmayan Doğa, onu sert bir dille uyardı. Heyecan dolu bölümde, Nilay’ın kremini piyasaya sürmeye karar veren Giray, Ünallar’ın evine davet edildi. Giray’ın kendi evinde misafir olmasından rahatsız olan Fatih’in tavrı Görkem’i çıldırttı. Kıvılcım’ın televizyon programının kapatma cezası alması üzerine Ömer kendi şirketinde eşine iş teklifinde bulundu. Abdullah, Kıvılcım’ın şirkette olmasını hoş karşılamasa da Ünallar şirketinde yeni bir sayfa açıldı. Giray, Doğa’yı akşam yemeğine davet ederek ilişkilerinin adını koymak istedi. Alev ve Abdullah’ın Cemre’yle geçirdiği günün ardından Abdullah’ın torununu yeniden gördüğünde ağzından kaçırdığı sözler Pembe’nin içine kurt düşürdü. Pembe, Fatih’ten Cemre’nin bir gün önce Alev’le olduğunu öğrendiğinde şoke oldu. Görkem’in gece gezmesi Fatih’le yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Yaşanan tartışmada Fatih’in, “Ömer bizim boşanmamızı söylüyor” sözleri Görkem’in yeni bir karar almasına neden oldu. Bölümün final sahnesinde ise Ömer’in kendisinden intikam aldığını düşünen Görkem, onunla bir araya geldi. Görkem’i takip eden Fatih’in bu buluşmaya şahit olması ve amcasını telefonla araması akıllarda soru işareti bıraktı.

        İşte Kızılcık Şerbeti’nin 63. Bölüm 2.Tanıtımı;

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        Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti’nin başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı yer alırken dizide bu isimlere Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Serkan Tınmaz, Kaan Taşaner, Özge Özacar, Rahimcan Kapkap, Selin Türkmen, Soydan Soydaş, Sevim Erdoğan, Özlem Çakar Yalçınkaya, Bahtiyar Memili, Vurgun Adalayı, Duygu Aslan eşlik ediyor.

        Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

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