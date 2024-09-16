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        Haberler Televizyon Kızılcık Şerbeti'nin merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı!

        Kızılcık Şerbeti'nin merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı!

        Show TV'nin, yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nin heyecanla beklenen 68. bölümünden ikinci tanıtım izleyiciyle buluştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.09.2024 - 23:11 Güncelleme: 16.09.2024 - 23:11
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        Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm tanıtımı
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        Yayınlanan tanıtımda Alev bebeğin Abdullah’ın kucağında görüldüğü tanıtımda, Kıvılcım, Sönmez ve Meri’nin bebeği kaybetme kaygısıyla yaşadıkları üzüntü ekrana geldi. Abdullah’ın , bebeğe bakması için tuttuğu bakıcının güvenilir olmaması dikkat çekerken, Ünal Holding’te Mustafa’nın Ömer’den yana olması yeni bir krizin yaşanacağının sinyalini verdi. Görkem’in değişimine inanmayan Fatih bu durumu sorgularken, Pembe ve Nilay’ın ne yapacağı ise merak konusu oldu. Beğeni toplayan tanıtımda Fatih’in, Heves’in evinde görülmesi ise akıllarda soru işareti bıraktı.

        KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 67.BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

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        Dizinin yayınlanan bölümünde, Ömer ve Görkem’in geçmişte yaşadığı ilişkinin ortaya çıkmasının ardından heyecanla beklenen yüzleşmeler gerçekleşti. Kıvılcım, yaşadığı büyük hayal kırıklığının ardından eşyalarını toplamak için gittiği evde Ömer’le yüzleşti. Ömer’e onu aldattığını itiraf eden Kıvılcım, boşanmak istediğini söyledi. Kıvılcım’ın yeni tanıştığı Cemal ile arasında yaşananlar ise merak konusu oldu. Nezarete atılan Fatih, Görkem’in şikayetini geri alması için anlaşmayı kabul etti. Fatih, Görkem’e bebekleri doğana kadar boşanmayacağına dair söz verdi. İki kardeşin karşı karşıya geldiği bölümde Abdullah, Ömer’e şirketten çekilmesini söyleyerek adeta savaş açtı. Zaman atlamasıyla devam eden diziye doğumda hayatını kaybeden Alev’in ailesinin yaşadığı büyük acı damga vurdu. Duygusal anların ekrana geldiği bölümde, Alev bebeği almak isteyen Abdullah karşısında Kıvılcım ve Sönmez’i buldu. Giray’ın evlenme teklifini kabul eden Doğa, Giray’ın üvey annesi Heves’le birlikte yaşamaya başladı. Ekrana gelen flashback sahnesiyle Giray’ın, Doğa’yla neden evlendiği ortaya çıkarken bölümün final sahnesine Giray ve Heves’in yakınlaştığı anlar damga vurdu.

        İşte Kızılcık Şerbeti’nin 68.Bölüm 2.Tanıtımı;

        Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti’nin kadrosunda; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Ceren Yalazoğlu, Feyza Civelek, Emrah Altıntoprak, Şebnem Bozoklu, Fırat Çelik, Özge Özacar, Şebnem Dönmez, Kaan Taşaner, Rahimcan Kapkap, Soydan Soydaş, Sevim Erdoğan, Özlem Çakar Yalçınkaya, Bahtiyar Memili ve Aliye Uzunatağan gibi başarılı isimler rol alıyor.

        Kızılcık Şerbeti, yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

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