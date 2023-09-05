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        Haberler Televizyon Kızılcık Şerbeti'nin merakla beklenen yeni sezon tanıtımı yayınlandı!

        Kızılcık Şerbeti'nin merakla beklenen yeni sezon tanıtımı yayınlandı!

        Show TV'nin, yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği, başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman'ın yer aldığı reyting rekortmeni dizi "Kızılcık Şerbeti"nin merakla beklenen yeni sezonuna ait ilk bölüm tanıtımı yayınlandı. Dizi, Show TV'de çok yakında 30. bölümüyle yayına kaldığı yerden devam edecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2023 - 22:02 Güncelleme: 05.09.2023 - 22:02
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        Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon tanıtımı yayınlandı!
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        AİLELER KARŞI KARŞIYA GELİYOR!

        Yayınlanan tanıtımda, büyük bir trafik kazası geçiren Kıvılcım ve Ömer’in kritik ilk saatleri ekrana gelirken ikiz bebeklerinden birini kaybeden Doğa ve Fatih’in acısı izleyenlerin yüreklerini dağladı. Doğa’nın, kendisini aldatan Fatih’ten boşanarak kızı Cemre’nin velayetini almak istemesinin iki aileyi karşı karşıya getirdiği tanıtımda Kıvılcım’ın Fatih’e attığı tokat dikkatleri çekti.

        Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği, ilk sezonuyla hem reytinglerin hem de sosyal medyanın zirvesine oturan Kızılcık Şerbeti çok yakında yeni sezonuyla Show TV’de ekrana gelecek.

        İşte Kızılcık Şerbeti’nin Yeni Sezon Tanıtımı;

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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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