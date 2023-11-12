Kızılcık Şerbeti'nin Mihri'sini görenler inanamadı! Gizem Yanık iddialı pozlarıyla gündem oldu!

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SHOW TV ekranlarında ilgiyle izlenen dizilerden biri olan ve kadrosunda Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Ceren Yalazoğlu, Barış Kılıç ve Sibel Taşçıoğlu'nun yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nde Mihre karakterini canlandıran genç oyuncu Gizem Yanık sosyal medya hesabında yayınladığı pozlarıyla gündem oldu.