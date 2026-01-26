Habertürk
        Haberler Televizyon 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden heyecan dolu ikinci tanıtım yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.01.2026 - 22:51 Güncelleme: 26.01.2026 - 22:51
        İkinci tanıtım yayınlandı
        SHOW TV'nin, yapımını; Gold Film'in, yapımcılığını; Faruk Turgut'un üstlendiği fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin heyecanla beklenen yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı.

        İşte 'Kızılcık Şerbeti'nin 123'üncü bölüm 2'nci tanıtımı;

        'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm tanıtımında; Bade’nin bebeğini düşürdüğü haberi evde büyük bir sarsıntı yaratırken, Başak yaşanan bu kaybın perde arkasındaki gerçekleri ortaya çıkarmak için iz sürüyor.

        Asude, Asil'i geçmişindeki sözlerle vururken Nursema'nın babasına ne itiraf edeceği merak yaratıyor.

        Olan bitenin ardından Kıvılcım, Salkım'ın Çimen'le uğraşacağını düşünürken; Ömer ise tüm bu gelişmelerin ardından Kıvılcım'la barışmak için adım atıyor.

        Ancak Bade'nin geri çekilmeye niyeti olmadığı açıkça hissediliyor.

        Tanıtımın finalinde; Ünal köşkünde herkesin baygın halde yerde yatıyor olması, yaşanacak büyük felaketin habercisi oluyor ve izleyicileri derin bir şokla baş başa bırakacak.

        Melis Civelek ile Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, yönetmenliğini; Özgür Sevimli'nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti', yeni bölümüyle cuma akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de!

        #show tv
        #kızılcık şerbeti
