'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

SHOW TV'nin, yapımını; Gold Film'in, yapımcılığını; Faruk Turgut'un üstlendiği fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin heyecanla beklenen yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı.

İşte 'Kızılcık Şerbeti'nin 123'üncü bölüm 2'nci tanıtımı;

'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm tanıtımında; Bade’nin bebeğini düşürdüğü haberi evde büyük bir sarsıntı yaratırken, Başak yaşanan bu kaybın perde arkasındaki gerçekleri ortaya çıkarmak için iz sürüyor.

Asude, Asil'i geçmişindeki sözlerle vururken Nursema'nın babasına ne itiraf edeceği merak yaratıyor.

Olan bitenin ardından Kıvılcım, Salkım'ın Çimen'le uğraşacağını düşünürken; Ömer ise tüm bu gelişmelerin ardından Kıvılcım'la barışmak için adım atıyor.