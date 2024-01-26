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        Haberler Magazin Kızılcık Şerbeti Ömer kimdir, gerçek adı nedir? Kızılcık Şerbeti Ömer karakterine kim hayat veriyor?

        Kızılcık Şerbeti Ömer karakterine kim hayat veriyor?

        SHOW TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti her Cuma günü saat 20.00'de izleyicilerle buluşuyor. Dizinin Ömer karakterini, sevilen oyuncu Barış Kılıç canlandırılıyor. Peki, Barış Kılıç kimdir? İşte oyuncunun hayatı ve kariyerine ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.01.2024 - 17:54 Güncelleme: 26.01.2024 - 17:54
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        Kızılcık Şerbeti dizisinin oyuncu kadrosunda birçok isim yer alıyor. Barış Kılıç ise dizide Ömer karakterine hayat veriyor. 2004 yılında Bütün Çocuklarım dizisiyle ekranlara giriş yapan yakışıklı oyuncu, 2011 yılında SHOW TV tarafından yayınlanan Adını Feriha Koydum projesiyle ün kazandı. İşte Barış Kılıç'ın hayatı ve kariyeri hakkında merak edilenler...

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        BARIŞ KILIÇ KİMDİR?

        21 Şubat 1978 tarihinde Malatya, Erguvan’da doğan Barış Kılıç, 1983 yılında İstanbul‘a taşındı. Okmeydanı Anadolu Lisesi’ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu. Mezun olduktan sonra yabancı dilini geliştirmek için Amerika‘ya gitti. Bir süre burada kalıp yabancı dilini geliştirdikten sonra Türkiye’ye döndü ve Yeditepe Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı. Üniversite birinci sınıftan itibaren reklam filmlerinde oyunculuk yapmaya başladı. 2004 yılında “Bütün Çocuklarım” adlı dizi film ile Kadir İnanır, Murat Yıldırım, Demet Evgar ile birlikte oynayarak dizi film oyuncusu oldu. 2011 yılında “Adını Feriha Koydum” adlı dizide Kaptan Levent karakteri canlandırdı. 2014 yılında “Güllerin Savaşı”nda başrolünü Canan Ergüder, Damla Sönmez ve Sercan Badur ile paylaştığı dizi filmde oynadı. 2014 yılında yönetmenliğini Biray Dalkıran‘ın üstlendiği “Seni Seviyorum Adamım” romantik komedi türündeki adlı sinema filminde başrolü Gizem Karaca ile paylaştı.

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        BARIŞ KILIÇ'IN OYNADIĞI DİZİLER

        Bütün Çocuklarım / 2004

        Vazgeç Gönlüm / 2007

        Leylan / 2007

        Aynadaki Düşman / 2009

        Adını Feriha Koydum / Levent / 2011

        Merhaba Hayat / 2012

        Lale Devri / 2013

        Güllerin Savaşı / Ömer / 2014

        Oyunbozan / 2016

        Evlat Kokusu / 2017

        Kuyu / 2018

        Yasak Elma/Kaya/2019

        Kızılcık Şerbeti/2023

        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
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