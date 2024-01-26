Kızılcık Şerbeti Ömer karakterine kim hayat veriyor?
SHOW TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti her Cuma günü saat 20.00'de izleyicilerle buluşuyor. Dizinin Ömer karakterini, sevilen oyuncu Barış Kılıç canlandırılıyor. Peki, Barış Kılıç kimdir? İşte oyuncunun hayatı ve kariyerine ilişkin detaylar...
Kızılcık Şerbeti dizisinin oyuncu kadrosunda birçok isim yer alıyor. Barış Kılıç ise dizide Ömer karakterine hayat veriyor. 2004 yılında Bütün Çocuklarım dizisiyle ekranlara giriş yapan yakışıklı oyuncu, 2011 yılında SHOW TV tarafından yayınlanan Adını Feriha Koydum projesiyle ün kazandı. İşte Barış Kılıç'ın hayatı ve kariyeri hakkında merak edilenler...
BARIŞ KILIÇ KİMDİR?
21 Şubat 1978 tarihinde Malatya, Erguvan’da doğan Barış Kılıç, 1983 yılında İstanbul‘a taşındı. Okmeydanı Anadolu Lisesi’ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu. Mezun olduktan sonra yabancı dilini geliştirmek için Amerika‘ya gitti. Bir süre burada kalıp yabancı dilini geliştirdikten sonra Türkiye’ye döndü ve Yeditepe Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı. Üniversite birinci sınıftan itibaren reklam filmlerinde oyunculuk yapmaya başladı. 2004 yılında “Bütün Çocuklarım” adlı dizi film ile Kadir İnanır, Murat Yıldırım, Demet Evgar ile birlikte oynayarak dizi film oyuncusu oldu. 2011 yılında “Adını Feriha Koydum” adlı dizide Kaptan Levent karakteri canlandırdı. 2014 yılında “Güllerin Savaşı”nda başrolünü Canan Ergüder, Damla Sönmez ve Sercan Badur ile paylaştığı dizi filmde oynadı. 2014 yılında yönetmenliğini Biray Dalkıran‘ın üstlendiği “Seni Seviyorum Adamım” romantik komedi türündeki adlı sinema filminde başrolü Gizem Karaca ile paylaştı.
BARIŞ KILIÇ'IN OYNADIĞI DİZİLER
Bütün Çocuklarım / 2004
Vazgeç Gönlüm / 2007
Leylan / 2007
Aynadaki Düşman / 2009
Adını Feriha Koydum / Levent / 2011
Merhaba Hayat / 2012
Lale Devri / 2013
Güllerin Savaşı / Ömer / 2014
Oyunbozan / 2016
Evlat Kokusu / 2017
Kuyu / 2018
Yasak Elma/Kaya/2019
Kızılcık Şerbeti/2023