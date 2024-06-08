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        Haberler Bilgi Magazin Kızılcık Şerbeti son bölüm izle: Sezon finalinde neler oldu? Kızılcık Şerbeti 66.bölüm tamamı full izle ekranı!

        Kızılcık Şerbeti son bölüm izle: Kızılcık Şerbeti 66.bölüm tamamı full izle ekranı

        Kızılcık Şerbeti son bölüm izleyiciyle Show TV'de buluştu. Sezon finali yapan Kızılcık Şerbeti 66.bölümde Nilay'ın biri düştü bağırışının ardından aile evin dışına koşarken gördükleri manzara adeta şok etkisi yaratır. Kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler ''Kızılcık Şerbeti izle'' ekranına ulaşmaya çalışıyor. İşte, Kızılcık Şerbeti 66.son bölüm tamamı tek parça izle seçeneği ve yeni bölüm özeti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.06.2024 - 09:29 Güncelleme: 08.06.2024 - 09:29
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        SHOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Kızılcık Şerbeti yeni bölümü ile ekranlara geldi. Başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu gibi isimlerin yer aldığı dizide bu hafta (Kaan Taşener) Giray’ın Doğa’yı yolcu ettikten sonra konuştuğu kişi şoke etti. Kızılcık Şerbeti 66. bölüm izle bilgilerini haberimizde derledik. İşte, Kızılcık Şerbeti son bölümde yaşananlar...

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        KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜM İZLE

        Kızılcık Şerbeti 66.son bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için SHOW TV'nin internet sitesi üzerinden erişime açıldı.

        KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜM İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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        KIZILCIK ŞERBETİ 66. SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

        Kızılcık Şerbeti'nin 66. Bölümünde; Nilay’ın öğrendiği gerçeği Pembe ile paylaşması Pembe’nin dünyasını başına yıkar. Görkem’le konuşarak işi bir an önce kimse duymadan sonlandırmak istese de Görkem buna yanaşmaz ve karşı atağa geçer. Pembe çaresiz ve üzgündür. Hem Ömer’e hem Görkem’e bilenmiştir.

        Kıvılcım ve Ömer, dolandırıcılık olayından dolayı çok üzgün olan Sönmez’e moral vermek için ona bir gemi seyahati hediye ederler.Kıvılcım’ın parti sonrasında Rüzgar’ın yaptığı jeste karşılık vermek isteyen Nursema, onu bir tekne gezisine davet eder. İkili baş başa mutlu bir gün geçirirler. Rüzgar, Nursema’ya evlenme teklif etmeye karar verir.

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        Doğa ve Giray’ın ilişkisi artık iyice ilerlemiş, Doğa da kendini akışa bırakmıştır.Ömer ve Kıvılcım’ın Abdullahlar’a yemeğe geldikleri akşam herkesin sinirleri gergindir ve ufak bir kıvılcım büyük bir yangına dönüşür.

        Kızılcık Şerbeti son bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler.

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