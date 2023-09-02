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        Haberler Televizyon Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlayacak? Kızılcık Şerbeti 2. sezon yeni bölüm fragmanı çıktı mı?

        Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?

        Kızılcık Şerbeti yeni sezon tarihi araştırılıyor. SHOW TV'nin beğenilen reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti final bölümü ile izleyiciye duygusal ve şaşırtıcı anlar yaşattı. Eylül ayına yaklaşılmasıyla Kızılcık Şerbeti 2. sezonun ne zaman başlayacağı izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte Kızılcık Şerbeti 30. bölüm hakkında merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.09.2023 - 15:30 Güncelleme: 02.09.2023 - 15:30
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        Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Ceren Karakoç ve Doğukan Güngör gibi oyuncuların yer aldığı SHOW TV'nin sevilen dizisi ilgiyle takip ediliyor. 29. bölümü ile sezon finali yapan dizi, son sahnelerinde izleyiciye heyecan dolu anlar yaşattı. Peki, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman, yeni sezon tarihi açıklandı mı? İşte detaylar...

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        KIZILCIK ŞERBETİ 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        SHOW TV ekranlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, 28 Ağustos tarihinde yeni sezon için çekimlere başlayacak. Dizinin Eylül ayında izleyiciyle buluşması bekleniyor.

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        KIZILCIK ŞERBETİ SEZON FİNALİ BÖLÜMÜNDE NELER OLMUŞTU?

        Dizinin son bölümünde Doğa, büyük bir aile yemeği düzenleyerek Fatih'ten kendisini aldattığı için boşanacağını açıklamıştı. Bunun üzerine evde kaos çıkarken Alev ve Pembe birbirine girmişti. Kıvılcım ve Ömer doğumu başlayan Doğa'nın yanına giderken kaza geçirmişti. O anlarda "Bir ölü bir yaralı var" denmesiyle gündeme Kıvılcım'ın ya da Ömer'in diziden çıkacağı konusu gelmişti.

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        DİZİYE YENİ İSİMLER DAHİL OLDU!

        Kızılcık Şerbeti dizisine Bahtiyar Memilli, Yiğit Kirazcı gibi isimler de dahil oldu. Memill, Pembe'nin tuttuğu adamı canlandırırken, Kirazcı ise Alev'in eski aşkı Rüzgar karakterine hayat verecek.

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        KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCULARI

        Kızılcık Şerbeti’nin kadrosunda Evrim Alasya, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün yanı sıra; Settar Tanrıöğen, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Oral Özer, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz, Tuana Gizem Uzunlar yer alıyor.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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