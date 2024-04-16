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        Haberler Televizyon Kızılcık Şerbeti’nden merak uyandıran yeni tanıtım!

        Kızılcık Şerbeti’nden merak uyandıran yeni tanıtım!

        Show TV'nin yapımını Gold Film'in üstlendiği, cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2024 - 23:59 Güncelleme: 16.04.2024 - 23:59
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        Kızılcık Şerbeti'nden yeni tanıtım
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        Abdullah ve Alev’in romantik anlarının ekrana geldiği çarpıcı tanıtımda Fatih ve Görkem arasında gerilim yaşanıyor. Umut ve Rüzgar’ın Nursema sebebiyle kavga etmesi dikkat çekerken, Görkem’in evinde yaşanan olaylar tanıtıma damgasını vuruyor. Nilay, Görkem’in babasına Görkem’in yaptıklarını anlatırken, Fatih’in Görkem’in babasına saldırmasıyla ortalık karışıyor. Görkem’in annesinin vefatı nedeniyle Doğa’nın da cenaze evinde olması heyecanı yükseltiyor. Doğa’nın “Pembe Hanım karşıma geçip ailemizi mahvettin diye bana bağırmıştı, şimdi ben gittim beter olmuşlar…” sözleri ise yeni bölümde yaşanacaklara dair merakı artırıyor.

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        KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 59. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

        Alev’in, Pembe’yi itmediğini öğrenen Abdullah, sevdiği kadınla birlikte olma yoluna girer. Ama bu sefer doğru zaman gelene kadar ilişkilerini saklama kararı alır. Nursema ve Umut’un evliliği bir türlü rayına oturamıyordur. Umut’un kendisinden utandığını düşünen Nursema baba evine döner. Umut gelişmelerden Rüzgar’ı sorumlu tutar. Nilay’ın heyecanla beklediği DNA sonuçları nihayet çıkar. Çimen’in aşkı uğruna göze aldığı hayat, gittikçe onu zorlamaya başlamıştır. Görkem’in, Fatih ile çıktığı gece gezmesinden dağıtmış olarak eve dönmesi Ünal ailesi tarafından hiç hoş karşılanmaz. Ancak annesinin vefatı konunun uzamasını engeller. Son bir kez konuşmak için Umut’un yanına giden Nursema, çok acı bir gerçekle karşı karşıya kalır.

        İşte Kızılcık Şerbeti’nin 59. Bölüm 2.Tanıtımı;

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        Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti’nin başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı yer alırken dizide bu isimlere Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Serkan Tınmaz, Kaan Taşaner, Özge Özacar, Rahimcan Kapkap, Selin Türkmen, Soydan Soydaş, Sevim Erdoğan, Özlem Çakar Yalçınkaya, Bahtiyar Memili, Vurgun Adalayı, Duygu Aslan eşlik ediyor.

        Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

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