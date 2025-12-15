SHOW TV'nin, yapımını Gold Film'in, yapımcılığını; Faruk Turgut'un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Doğukan Güngör, Seray Kaya ve Erkan Avcı'nın paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı.

İşte 'Kızılcık Şerbeti'nin 118'inci bölüm 2'nci tanıtımı;

Yayınlanan tanıtımda, Fatih ile evlenen Başak'ın gizemli arkadaşı merak uyandırırken, Bade ile yakınlaşan Ömer, Kıvılcım'dan Bade'ye kibar davranmasını istiyor.

Salkım, gelin olarak istemediği Çimen ile ilgili dert yanarken; Ömer ve Fatih, Çimen'i Salkım'a karşı koruyor.

Asil ve Çimen'in eğlenceli gecesinde Emir'in çıkışının dikkat çektiği tanıtımda aşıkların ayrılığı Kıvılcım ve Salkım'ı karşı karşıya getiriyor.