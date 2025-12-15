Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı

        'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı

        SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden merak dolu ikinci tanıtım yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.12.2025 - 21:55 Güncelleme: 15.12.2025 - 21:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Eski sevgilisiyle mesajlarını yakaladım"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SHOW TV'nin, yapımını Gold Film'in, yapımcılığını; Faruk Turgut'un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Doğukan Güngör, Seray Kaya ve Erkan Avcı'nın paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı.

        İşte 'Kızılcık Şerbeti'nin 118'inci bölüm 2'nci tanıtımı;

        Yayınlanan tanıtımda, Fatih ile evlenen Başak'ın gizemli arkadaşı merak uyandırırken, Bade ile yakınlaşan Ömer, Kıvılcım'dan Bade'ye kibar davranmasını istiyor.

        REKLAM

        Salkım, gelin olarak istemediği Çimen ile ilgili dert yanarken; Ömer ve Fatih, Çimen'i Salkım'a karşı koruyor.

        Asil ve Çimen'in eğlenceli gecesinde Emir'in çıkışının dikkat çektiği tanıtımda aşıkların ayrılığı Kıvılcım ve Salkım'ı karşı karşıya getiriyor.

        Tanıtımın finaline ise sırrı daha fazla taşıyamayan Nilay'ın, Nursema'nın eski sevgilisiyle mesajlaştığını açıklaması yeni bölümde yaşanacaklara dair merakı artırıyor.

        Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı, yönetmenliğini; Özgür Sevimli’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti', yeni bölümüyle cuma akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de!

        ÖNERİLEN VİDEO
        #show tv
        #kızılcık şerbeti
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MSB: 1 insansız hava aracı düşürüldü
        MSB: 1 insansız hava aracı düşürüldü
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Dilovası'nda ihmaller zinciri
        Dilovası'nda ihmaller zinciri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Rusya Donbas'ı ele geçirirse kale düşer"
        "Rusya Donbas'ı ele geçirirse kale düşer"
        "Tuğyan ‘Ben yanarsam ikimiz de yanarız’ dedi"
        "Tuğyan ‘Ben yanarsam ikimiz de yanarız’ dedi"
        Singo için ayrılık iddiası!
        Singo için ayrılık iddiası!
        Komisyonda son viraj
        Komisyonda son viraj
        15 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        15 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        Domuz avcıyı öldürdü! Kanlı av!
        Domuz avcıyı öldürdü! Kanlı av!
        Gülşah Durbay için tören!
        Gülşah Durbay için tören!
        Guardian yazdı: Esad yeniden öğrenci oldu
        Guardian yazdı: Esad yeniden öğrenci oldu
        Çilingir Yunus: Mertens'i aratmadı!
        Çilingir Yunus: Mertens'i aratmadı!
        Eurofighterların tedarik süreci nasıl işleyecek?
        Eurofighterların tedarik süreci nasıl işleyecek?
        Gaziantep'in beyranı, dünya lezzetlerini solladı
        Gaziantep'in beyranı, dünya lezzetlerini solladı
        Vatandaşlık maaşı nedir?
        Vatandaşlık maaşı nedir?
        Dikkat! Sigara ile birlikte kullanmayın!
        Dikkat! Sigara ile birlikte kullanmayın!
        Ferit daha 3 yaşındaydı... Fasulyeden ölüm!
        Ferit daha 3 yaşındaydı... Fasulyeden ölüm!
        Yol verme kavgasında kask ile saldırdı!
        Yol verme kavgasında kask ile saldırdı!
        15-21 Aralık haftalık burç yorumları
        15-21 Aralık haftalık burç yorumları