Kızılin'i turizme kazandırmak için yoğun çalışmalar içerisinde oldukları dile getiren Besni Kaymakamı Çağlar Partal, "Kızılin İskele ve Çevre Düzenlemesi Projemizin sonuna geldik neredeyse. İskelemizi suya indirdik. Mağaralardaki çevre düzenlemesi işinin de çok küçük kısımları kaldı, rötuşları kaldı. Burada biz ilk etapta bir iskele oluşturduk teknelerin yanaşabileceği, yolcuların güvenle binebileceği iskelemizi oluşturduk. Yine mağara kısmında da bir küçük kafeterya hizmeti görebilecek bir yapıyı oluşturduk. Yine tuvalet, banyo gibi ihtiyaçların karşılanabileceği yerleri oluşturduk, otopark alanlarımızı oluşturduk. İlk büyük adımı atmış olduk. Amacımızda buranın gerek ulusal, gerekse uluslararası anlamda bir turizm cazibe merkezi olmasını istiyoruz" dedi