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Haberler Futbol Avrupa Ligi CANLI YAYIN | Kızılyıldız Trabzonspor maçı şifresiz canlı izle! UEFA Avrupa Ligi Trabzonspor maçı hangi kanalda?
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Kızılyıldız- Trabzonspor maçı CANLI YAYIN

Kızılyıldız-Trabzonspor maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Temsilcimiz Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5. hafta maçında Sırbistan'ın Kızılyıldız takımına konuk oluyor. Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor 6 puanla 2. sırada bulunuyor. Trabzonspor maçı kazanması durumunda gruptan çıkmak için büyük avantaj sağlayacak.

CANLI YAYIN | Kızılyıldız Trabzonspor maçı şifresiz canlı izle! UEFA Avrupa Ligi Trabzonspor maçı hangi kanalda?

STAT: Stadion Rajko Mitic
HAKEM: Joao Pinherio
SAAT: 22.00
YAYIN: Exxen

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor Avrupa kupalarındaki 146. maçına çıkıyor, bordo-mavililer geride kalan 145 maçta 52 galibiyet, 37 beraberlik ve 56 yenilgi aldı.

KIZILYILDIZ: Borjan, Erakovic, Dragovic, Milunovic, Rodic, Kanga, Srnic, Bukari, Katai, Mitrovic, Pesic

TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren Elmalı, Gbamin, Hamsik, Bardhi, Bakasetas, Trezeguet, Umut Bozok

AVRUPA'DA 146. MAÇ


Trabzonspor, Kızılyıldız müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 146. karşılaşmasına çıkıyor. Bordo-mavililer, geride kalan 145 maçta 52 galibiyet, 37 beraberlik ve 56 yenilgi aldı. Bu mücadelelerde rakip fileleri 187 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 201 gol gördü.

AVCI İLE İLK PEŞİNDE

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Avrupa'da dış saha özlemini sonlandırmak istiyor. Avcı, döneminde bordo-mavililer deplasmanlarda 4 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı, galibiyet elde edemedi.
Trabzonspor, Abdullah Avcı ile ilk olarak UEFA Konferans Ligi eleme turunda Norveç temsilcisi Molde ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Karadeniz temsilcisi, UEFA Konferans Ligi play-off turunda ise Roma'ya 3-0 yenildi.

Bordo-mavili ekip, bu sezon Şampiyonlar Ligi play-off turunda da Kopenhag karşısında ilk maçı dış sahada 2-1 kaybederken, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Macaristan'da Ferencvaros'a 3-2, Monaco'ya ise 3-1 mağlup olmuştu.

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