Başrollerinde Buğra Gülsoy, Leyla Lydia Tuğutlu ve Beren Gökyıldız'ın oynadığı 'Kızım', ilk bölümüyle ekranlara geldi. Kızım ilk bölümün ardından izleyicler Kızım 2. bölüm fragmanını aratmaya başladı. İlk bölümün hemen ardından Kızım 2. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Kızım 2. bölüm fragmanı...

KIZIM İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?

Teyzesinin aniden ortadan yok olmasıyla tek başına kalan Öykü, öldü sandığı babasının yaşadığını öğrenir ve onu bulmak için harekete geçer.

Dolandırıcılık yaparak hayatta kalmaya çalışan Demir ise bir çocuğu olduğundan habersizdir. Öykü Demir’in karşısına çıktığında onu kızı olarak kabul edebilecek ve kucak açabilecek midir?

Aynı gün iki kötü haberle sarsılan Candan, yıllar önce terk ettiği eve geri döner ve hep kaçtığı geçmişiyle yüzleşir. Yıllardır içinde taşıdığı sırrın ağırlığı altında ezilirken karşısına çıkan Öykü onun da hayatını değiştirecektir.

Öykü, Demir ve Candan’ın kesişen yolları onları sürprizli ve heyecanlı bir başlangıca götürecektir.

İşte Kızım 2. bölüm fragmanı:

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