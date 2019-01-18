Kızım 16. yeni bölüm bu akşam var mı, neden yok? Soruları diziseverler tarafından sıkça araştırılıyor. Her hafta cuma günü saat 20.00'da yayınlanan Kızım dizisi bu akşam ekranlarda olmayacak.

KIZIM BU AKŞAM NEDEN YOK?

Bilindiği üzere dizilerin reklam anlaşma süreleri uzayınca diziler yeni bölümleri 3 hafta boyunca yayınlamama kararı aldı. Bu sebepten dolayı Kızım 16. bölümü bu akşam olmayacak.

KIZIM 16. YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Öykü'nün hayatını konu alan Kızım dizisinin yeni bölümü 25 Ocak 2019 tarihinde saat 20.00'da TV8 izleyicisi ile buluşacak.

KIZIM SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Demir, Öykü olmadan yaşamaya alımaya çalışırken Asu da tam tersine adapte olmakta zorlanıyor. Sorumluluklara dayanamayan Asu, Öykü'ye zor bir soru soruyor.