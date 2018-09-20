Kızım dün akşam TV8'de yayınlanan ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Teyzesinin aniden ortadan yok olmasıyla tek başına kalan Öykü'nün öldü sandığı babasını bulmasıyla başlayan dizi, yıllardır içinde taşıdığı sırrın ağırlığı altında ezilen Candan'ın Öykü ile karşılaşması ile hız kazandı. İşte Kızım oyuncuları ve Kızım 2. yeni bölüm fragmanı

KIZIM OYUNCULARI KİMLER?

Kızım dizisinin oyuncu kadrosunda Buğra Gülsoy, Leyla Lydia Tuğutlu, Beren Gökyıldız, Serhat Teoman, Tugay Mercan, Sinem Ünsal, Suna Selen gibi iddialı isimler yer alıyor.

KIZIM 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KIZIM 1. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Teyzesinin aniden ortadan yok olmasıyla tek başına kalan Öykü, öldü sandığı babasının yaşadığını öğrenir ve onu bulmak için harekete geçer. Dolandırıcılık yaparak hayatta kalmaya çalışan Demir ise bir çocuğu olduğundan habersizdir.

Öykü Demir’in karşısına çıktığında onu kızı olarak kabul edebilecek ve kucak açabilecek midir? Aynı gün iki kötü haberle sarsılan Candan, yıllar önce terk ettiği eve geri döner ve hep kaçtığı geçmişiyle yüzleşir. Yıllardır içinde taşıdığı sırrın ağırlığı altında ezilirken karşısına çıkan Öykü onun da hayatını değiştirecektir. Öykü, Demir ve Candan’ın kesişen yolları onları sürprizli ve heyecanlı bir başlangıca götürecektir.

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