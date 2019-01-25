Kızım son bölüm

Kızım bu akşam 16. son bölümü bu akşam yayınlanıyor! Üç hafta boyunca yeni bölümü yayınlanmayan Kızım dizisi bu akşam izleyicisi ile yeniden bir araya gelecek. Son bölümde, Öykü, velayet davasında annesi Asu'nun yanında kalmak istediğini söylemişti. Yeni bölümde ise, Asu kızı Öykü'yü bir kez daha ortada bırakıyor ve bir bavul bir mektupla onu yalnız bırakıyor. Şaşkına dönen Öykü ne yapacağını bilemez halde kalıyor. Öte yandan Demir'in başı da belaya giriyor.

KIZIM 17. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölümünün bu akşam yayınlanmasının ardından Kızım 17. bölüm fragmanın yayınlanması ön görülüyor.

KIZIM SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Demir, Öykü olmadan yaşamaya alımaya çalışırken Asu da tam tersine adapte olmakta zorlanıyor. Sorumluluklara dayanamayan Asu, Öykü'ye zor bir soru soruyor.