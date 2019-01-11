Kızım'ın bu akşam da yayınlanması gereken yeni bölümü yayınlanmayacak. Yılbaşı nedeniyle yeni yıl reklam anlaşmalarının yapıldığı dönemde diziler bir süre ekranlarda olmuyor. Kızım'ın yeni bölümü geçen hafta da yayınlanmamıştı. Peki Kızım 16. yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Dizinin fragmanı yayınlandı mı? 11 Ocak TV8 yayın akışı haberimizde.

KIZIM 16. YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN? FRAGMAN ÇIKTI MI?

Kızım 16. yeni bölüm fragmanı, dizinin izleyicileri tarafından merak ediliyor. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Kızım yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağına dair bir açıklama da henüz yapılmadı. Dizinin yeni bölümüne dair detaylar geldikçe ayrıntılar haberlerimizde olacak.

KIZIM 15. SON BÖLÜM ÖZETİ

Demir babalık testinin sonucu ile yüz yüze kalmış, içini kemiren kuşkunun nihayet sona ereceğini düşünmektedir. Peki, zarfın içindeki gerçek Demir ve Öykü arasındaki bağı nasıl etkileyecektir?

Cemal'in sabırla yürüttüğü intikam planı, Candan'ın Demir hakkındaki gerçekleri anlatmasını istemesiyle yeni bir boyut kazanır. Cemal'in Candan'a anlatacaklarının ardından, Demir için Candan'la yüzleşmesi kaçınılmaz bir hal alır.

Mahkeme günü gelip çatmıştır. Acaba hâkimin iki dudağı arasındaki karar ne olacaktır?

TV8 YAYIN AKIŞI - 11 OCAK 2019 CUMA

06:15 Oynat Bakalım - Program

07:00 Günaydın Doktor / Yeni Bölüm - Program

08:30 Oynat Bakalım - Program

09:00 Gel Konuşalım / Canlı - Program

12:15 Hasret - Sinema

14:15 Kızım - Dizi

15:15 Yemekteyiz - Yarışma

19:15 Oynat Bakalım - Program

20.00 Osman Pazarlama - Sinema

22:15 CM101MMXI Fundamentals - Program

00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm - Program

02:15 Gel Konuşalım - Program

04:15 Kızım - Dizi

05:45 Oynat Bakalım - Program

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ