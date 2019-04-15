- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Trabzon’un Maçka ilçesinde yaşayan 41 yaşındaki Fatih Turan’ın iki kızı babalarından ağaç ev istedi.
İHA'nın haberine göre lise öğrencisi kızlarının isteğini gerçekleştirmek için harekete geçen Turan, yakın bir arkadaşının sahibi olduğu 1985 model minibüsü hurdaya vereceğini duyunca kızlarının isteği aklına geldi.
Daha sonra kızları Erva ve Aysima'ya kafasındaki projeyi anlatan baba Turan, onların da onayını alarak ilk iş olarak hurda minibüsü 'Çiçek Abbas’ filmindeki gibi turuncu renge boyattı.
Üzerine ‘Maçka’ ve soyadını taşıyan ‘Turan’ yazısını yazan Fatih Turan, ardından bu minibüsü vinç yardımıyla kızlarının ağaç ev yapılmasını istediği Esiroğlu mahallesindeki evlerinin karşısına yaptırdığı demir iskele üzerine kondurdu.
Minibüsün içerisini antika eşyalarla donatan Turan, buraya balkon yaptı, balkonun altına da kızları için salıncak kurdu.
4 ayda kızlarının ağaç ev isteğini minibüsten ev yaparak gerçekleştirdiğini dile getiren Turan, “Kızlarıma ağaçtan oda yapacaktım. Bir arkadaşımın minibüsünü hurdaya vereceğini duydum. Ben de hurda minibüsü alıp tamir ederek bu hale getirdim. Dolayısıyla minibüsten çocuklara oda yaptım. Projesi hemen hemen bize ait. Minibüsün içinde antika eşyalar var, şark köşesi var. Oturma yerleri var, yatma yeri var. Minibüsün hemen önünde de balkonu var. Minibüsü vinç vasıtasıyla yerleştirerek monte ettik. Minibüsün üzerinde Maçka yazıyor Maçka doğum yerimiz, plaka yerinde de soyadımız Turan yazılı. Minibüs 1985 model, boyasını her şeyini yeniledik” dedi.
"ALIŞILMADIK BİR ŞEY YAPTIK"
Ticari bir amaç düşünmediğini vurgulayan Turan, “Görenler çok şaşırıyor minibüs havada olunca onlara ilginç geliyor. İnsanlar böyle şeyleri görmeye pek alışık değil, gördüklerinde pek hoşlarına gidiyor. Minibüsle resim çektirip selfie yapıyorlar. Çoluk çocuğunu alıp burada oturabilirler. Burası için herhangi bir ticari amaç düşünmüyoruz. Yağmurlu havalarda komşuların çocukları bizim çocuklarımız olsun içerisine girerek oturuyorlar. Çocuklar burasını evden daha rahat olarak görüyorlar. Alt kısmını da salıncak yaptık ancak tam olarak bitmedi. Hemen yanına oturak yapacağız” şeklinde konuştu.
Fatih Turan’ın kızı Erva Turan ise “Babam bize ağaçtan ev yapacak diye beklerken böyle bir şey yaptı. Bir arkadaşının arabasını hurdacıya vereceğini duymuş. Daha sonra o arabayı alarak tamir edip buraya yerleştirdi. Bize burada yer yaptı. Arabanın içi evden daha rahat. Babam içerisine antika eşyalar yerleştirdi. Dolayısıyla çok daha güzel oldu. Okuldaki arkadaşlarımı burada ağırlamayı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.