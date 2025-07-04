"KKKA aşısının Faz-2 çalışmaları Sivas'ta yapılacak"

SCÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan, KKKA hastalığıyla ve aşı çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Hastalığın bulaşma yollarını, korunma yöntemlerini ve tedavi süreci hakkında bilgi veren Başhekim Doğan, "KKKA virüsü taşıyan keneler tarafından insanlara bulaştırılan bir enfeksiyon hastalığıdır. Doğru şekilde ve zamanında müdahale edilmediğinde ölümcül olabilir. Vaka sayılarında yıllara göre dalgalanmalar olmakla beraber bu sene ilk birkaç ay içerisinde bir miktar artış oldu. Virüsü taşıyan kenelerin vücuda teması ile bulaşmasının yanı sıra, bu kenelerin çıplak elle ezilmesi, onların sıvılarının ellenmesi ile bulaşıyor. Bunun yanı sıra hastalığa yakalanmış kişilerin de vücut sıvılarına temasla bulaşabiliyor. Tarım ve hayvancılıkla uğraşanlar, veteriner hekimler, askerler, hastalığın tedavisiyle uğraşan sağlık personelleri ile tedbirsiz olarak kırsal alanlarda gezenler ve piknik yapanlar risk gruplarını oluşturuyor" dedi.

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"HASTALIĞIN NET BİR TEDAVİSİ YOK"

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin KKKA hastalığıyla mücadelede merkez haline geldiğini ve 23 yıldır hastalığı takip ettiklerini söyleyen Doğan, "Hastalığın net bir tedavisi yok. Daha çok destek tedavisi uygulanıyor. Zamanında gelen hastalarımızda iyileşme bu desteklerle gerçekleşiyor" diye konuştu.

KKKA hastalığıyla mücadelede aşı çalışmaları hakkında da bilgi veren Doğan, "Üniversitemizde Prof. Dr. Nazif Elaldı Hocamız bu konu ile ilgili yakından ilgileniyor. Şu an İsveç’te aşının Faz-1 çalışmaları devam ediyor. Faz-2 çalışmalarına geçildiğinde bu çalışmalar Sivas’ta da yapılacak. Faz-2 çalışmalarından sonra aşının devreye girmesini bekliyoruz" dedi. "ÖNCELİKLE KORUNMA TEDBİRLERİ ALINMALI" Hastalıktan korunma yöntemlerini anlatarak vatandaşlara uyarılarda bulunan Doğan, "Bu hastalıktan çok korkmamak fakat tedbiri de elden bırakmamak gerekiyor. Gerekli tedbirler alınıp, zamanında sağlık kuruluşlarına başvurulduğunda hastalık bir sorun yaratmıyor. Zamanında ve doğru müdahale olmadığında, ölümcül hale gelebiliyor. Öncelikle korunma tedbirleri alınmalı. Uzun otların bulunduğu yerlere girmemek, gidilecekse de açık renk kıyafetler giymek, giyilen kıyafetin paçalarının çorap içine alınması, yere oturulacaksa açık renk örtüler kullanılması, dönüşte muhakkak vücudun dikkatli şekilde kontrolü önemli. Bilhassa çocukların vücutlarının tamamının kontrol edilmesi gerekir. Bu kontrollerde kene tespit edilirse vakit geçirmeden sağlık kuruluşlarına başvurulması gerekmektedir" diye konuştu.