KKM 2.5 trilyon liranın altına düştü KKM hesaplarında 19 Ocak haftasındaki 26.3 milyarlık gerilemenin ardından 26 Ocak haftasında 44.1 milyar liralık düşüş yaşandı. KKM'de böylece 23 hafta üst üste düşüş kaydedilirken, söz konusu hesaplardaki toplam para 2.5 trilyon liranın altına düştü

Kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarındaki soluksuz düşüş 2024'ün ilk ayında devam etti.

BDDK 26 Ocak haftasına ilişkin bankacılık verilerini açıkladı. Buna göre söz konusu hafta itibarıyla kur korumalı mevduat hesaplarının toplamı 2 trilyon 458 milyar 609 milyon lira oldu.

26 Ocak haftasında KKM hesaplarında 44 milyar 63 milyon lira düşüş yaşandı. Bir önceki haftada KKM'de 26 milyar 345 milyon liralık düşüş yaşanmıştı. Böylece KKM'de 23 hafta üst üste düşüş kaydedildi.

Söz konusu 23 haftadaki toplam gerileme 949 milyar 402 milyon lirayı buldu.

Hafta KKM (milyon TL) Değişim (milyon TL) 26.01.2024 2.458.545,84 -44.063,20 19.01.2024 2.502.609,04 -26.345,03 12.01.2024 2.528.954,07 -47.503,70 5.01.2024 2.576.457,77 -49.896,09 29.12.2023 2.626.353,86 -25.477,65 22.12.2023 2.651.831,51 -30.410,34 15.12.2023 2.682.241,85 -18.698,44 8.12.2023 2.700.940,29 -13.402,46 1.12.2023 2.714.342,75 -24.337,53 24.11.2023 2.738.680,28 -29.221,99 17.11.2023 2.767.902,27 -70.885,98 10.11.2023 2.838.788,25 -82.879,73 3.11.2023 2.921.667,98 -86.218,44 27.10.2023 3.007.886,42 -62.288,45 20.10.2023 3.070.174,87 -85.512,00 13.10.2023 3.155.686,87 -72.922,61 6.10.2023 3.228.609,48 -74.565,55 29.09.2023 3.303.175,03 -1.254,04 22.09.2023 3.304.429,07 -2.130,94 15.09.2023 3.306.560,01 -26.046,32 8.09.2023 3.332.606,33 -15.719,43 1.09.2023 3.348.325,76 -20.326,90 25.08.2023 3.368.652,66 -39.295,93

"PİYASALARI BOZMADAN ÇIKIYORUZ"

KKM'den çıkış ekonomi yönetiminin 2024'teki öncelikleri arasında yer alıyor. Son olarak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis Toplantısı'nda yaptığı açıklamada "KKM Türkiye'de dezenflasyonla mücadeleyi zorlaştırıyor. Parasal aktarım mekanizmasını bozuyor ve kamunun kullanmadığı bir kaynak, kamunun üzerinde bir yük. Dolayısıyla buradan çıkış bizim hedefimizdir ama piyasaları bozmadan çıkıyoruz. Sabırla, zamanla KKM'den çıkacağız. Çıkış başladı, ağustosa göre gördüğünüz gibi yaklaşık çok ciddi bir düşüş var. Reel olarak düşüş daha yüksek. Dolar bazında da düşüş çok yüksek. Önümüzdeki dönemde devam edecek" ifadelerini kullandı.

DÖVİZ MEVDUATINDA ARTIŞ

Bunun yanında bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 26 Ocak ile biten haftada önceki haftaya göre 76.2 milyar lira artarak 15 trilyon 491.3 milyar liraya yükseldi. Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0.3 yükselişle 8 trilyon 861 milyar 301 milyon 781 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0.9 artışla 6 trilyon 44 milyar 84 milyon 893 bin lira oldu. Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 211 milyar 275 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 178 milyar 377 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 26 Ocak itibarıyla 1 milyar 232 milyon dolarlık artış görüldü.