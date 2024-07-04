KKM'de düşüş sürüyor

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, 28 Haziran haftası 175 milyar 423 milyon lira artarak 13 trilyon 803 milyar 204 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bültenine göre, kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarında düşüş 28 Haziran haftasında da devam etti.

KKM bakiyesi geçen hafta yüzde 0,9 ve 18 milyar 335 milyon liralık azalışla 2 trilyon 14 milyar 453 milyon liraya geriledi.

KREDİ HACMİNDE ARTIŞ

Bunun yanında BDDK verilerine göre sektörün kredi hacmi 28 Haziran itibarıyla 175 milyar 423 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde kredi hacmi 13 trilyon 627 milyar 781 milyon liradan 13 trilyon 803 milyar 204 milyon liraya yükseldi.

REKLAM Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil, geçen hafta 45 milyar 770 milyon lira azalarak 16 trilyon 447 milyar 335 milyon liraya düştü. Tüketici kredilerinin tutarı, 28 Haziran itibarıyla 23 milyar 137 milyon lira yükselişle 1 trilyon 726 milyar 385 milyon liraya yükseldi. Söz konusu tutarın 447 milyar 103 milyon lirası konut, 90 milyar 705 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 188 milyar 577 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu. Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 23 milyar 775 milyon lira artarak 1 trilyon 710 milyar 2 milyon liraya çıktı.