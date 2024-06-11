KKTC’nin başkenti Lefkoşa’da, 41 yaşındaki bir anne, 9 yaşındaki oğlunu boğarak öldürmeye çalıştı. Lefkoşa Kaza Mahkemesi tarafından yapılan açıklamaya göre dün Marmara bölgesinde meydana gelen olayda N.Y. adlı kadın, 15.00 sıralarında bornoz kuşağını 9 yaşındaki oğlunun boğazına dolayıp öldürmeye teşebbüs etti.

ÇOCUĞU ÇIĞLIKLARI KURTARDI

İHA'da yer alan habere göre bu sırada bağırıp, yardım isteyen çocuğun çığlıklarını duyan komşuları polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekibi, anneyi gözaltına alırken, çocuk sağlık ekipleri tarafından Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'ne kaldırıldı.

OTELDE OĞLUNU ÖLDÜRMEYİ PLANLAMIŞ Zanlının polise verdiği ifadede eşi ve çocuğuyla birlikte Girne’de bir otele gittiklerini, o esnada oğlunu öldürmeyi planladığını, bu nedenle otelde kullandığı bornozun kuşağını yanına aldığını söylediği açıklandı. REKLAM "OĞLUMUZU BOĞDUM" DİYE BAĞIRDI Eve döndüklerinde oğlunu boğmaya çalışan kadının çocuğun öldüğünü düşündüğü ve bir anda dışarıya koşarak apartmanın önünde oturan eşine “Oğlumuzu boğdum, öldürdüm” dediği belirtildi. ÇOCUĞUN SAĞLIK DURUMU İYİ Polis tarafından yapılan açıklamada, olayın ardından hastaneye kaldırılan çocuğun 4 doktor tarafından muayene edildiği ve sağlık durumunun iyi olduğunun tespit edilmesinin ardından taburcu edildiği kaydedildi.