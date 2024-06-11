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        Haberler Gündem 3. Sayfa KKTC'de bir anne oğlunu bornoz kuşağıyla boğmaya çalıştı - son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Oğlunu bornoz kuşağıyla boğmaya çalıştı!

        KKTC'de, oğlunu bornoz kuşağıyla boğmaya çalışan 41 yaşındaki N.Y. hakkında soruşturma amaçlı 3 gün tutukluluk kararı alındı. Hastaneye kaldırılan çocuğun durumunun iyi olduğu belirtildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 07:40 Güncelleme: 11.06.2024 - 07:40
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        Oğlunu bornoz kuşağıyla boğmaya çalıştı!
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        KKTC’nin başkenti Lefkoşa’da, 41 yaşındaki bir anne, 9 yaşındaki oğlunu boğarak öldürmeye çalıştı. Lefkoşa Kaza Mahkemesi tarafından yapılan açıklamaya göre dün Marmara bölgesinde meydana gelen olayda N.Y. adlı kadın, 15.00 sıralarında bornoz kuşağını 9 yaşındaki oğlunun boğazına dolayıp öldürmeye teşebbüs etti.

        ÇOCUĞU ÇIĞLIKLARI KURTARDI

        İHA'da yer alan habere göre bu sırada bağırıp, yardım isteyen çocuğun çığlıklarını duyan komşuları polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekibi, anneyi gözaltına alırken, çocuk sağlık ekipleri tarafından Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'ne kaldırıldı.

        OTELDE OĞLUNU ÖLDÜRMEYİ PLANLAMIŞ

        Zanlının polise verdiği ifadede eşi ve çocuğuyla birlikte Girne’de bir otele gittiklerini, o esnada oğlunu öldürmeyi planladığını, bu nedenle otelde kullandığı bornozun kuşağını yanına aldığını söylediği açıklandı.

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        "OĞLUMUZU BOĞDUM" DİYE BAĞIRDI

        Eve döndüklerinde oğlunu boğmaya çalışan kadının çocuğun öldüğünü düşündüğü ve bir anda dışarıya koşarak apartmanın önünde oturan eşine “Oğlumuzu boğdum, öldürdüm” dediği belirtildi.

        ÇOCUĞUN SAĞLIK DURUMU İYİ

        Polis tarafından yapılan açıklamada, olayın ardından hastaneye kaldırılan çocuğun 4 doktor tarafından muayene edildiği ve sağlık durumunun iyi olduğunun tespit edilmesinin ardından taburcu edildiği kaydedildi.

        POLİS, 3 GÜNLÜK TUTUKLAMA İSTEDİ

        Polis, zanlının ifadesinde psikolojisi bozulduğu için oğlunu öldürmeye kalkıştığını söylediğini açıkladı. Zanlının Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde doktor kontrolünden geçirileceği açıklanırken, polisin annenin 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep ettiği, bu süre içerisinde ailesinin ve komşularının ifadelerinin alınacağı bildirildi.

        Mahkeme ise zanlı hakkında talep edilen 3 günlük tutukluluk kararını onayladı.

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