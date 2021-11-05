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KKTC'de enflasyon yüzde 23.6'ya yükseldi

KKTC'de eylül ayında yüzde 21.01 olan yıllık enflasyon ekimde yüzde 23.63'e çıktı

KKTC'de enflasyon yüzde 23.6'ya yükseldi
HABERTURK.COM / Ajanslar

KKTC İstatistik Kurumu ekim ayı istatistik verilerini açıkladı. Buna göre KKTC'de tüketici fiyatları ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 3.23, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 20.23 yükseldi.

Yıllık enflasyon ise yüzde 23.63 oldu. Eylülde yıllık enflasyon yüzde 21.01 olarak açıklanmıştı.

Ekimde bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 10.58 Giyim ve Ayakkabı ana grubunda gerçekleşti.

En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal yüzde 75 ile piyango bileti oldu. Bunu yüzde 69.31 ile ayva ve yüzde 52.17 ile marul takip etti.

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