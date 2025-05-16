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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam KKTC'den turizmde markalaşma hamlesi - İş-Yaşam Haberleri

        KKTC'den turizmde markalaşma hamlesi

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, turizmde markalaşma yolunda bir adım daha atıyor. Ülke turizminin tanıtılması amacıyla yaratılan yeni marka "Ada Kıbrıs"ın lansmanı, İstanbul CVK Park Bosphorus Otel'de, protokolün geniş katılımıyla gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz,"2024 yılından itibaren turizm ve kültür alanında Türkiye Cumhuriyeti tarafından sağlanan toplam 122 milyon liralık kaynak, Kuzey Kıbrıs'ın turizm stratejilerinin geliştirilmesine katkı sağladı" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2025 - 17:11 Güncelleme: 16.05.2025 - 17:11
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        KKTC'den turizmde markalaşma hamlesi
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        Lansman töreni, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Ünal Üstel ve Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy'un teşrifleriyle onurlandırıldı. Ayrıca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Sayın Fikri Ataoğlu da himayesinde düzenlenen bu önemli etkinlikte hazır bulundu.

        ADA KIBRIS: KUZEY KIBRIS’IN TURİZMDEKİ YÜZÜ

        Ada Kıbrıs markası, Kuzey Kıbrıs’ın turizm potansiyelini yurt içinde ve yurt dışında tanıtmak amacıyla hayata geçirildi. Proje kapsamında, adanın deniz, kum, güneş, tarihi ve doğal güzellikleri, gastronomisi ve kültürel zenginlikleri, modern ve dinamik bir yaklaşımla dünya genelinde tanıtılacak.

        EKONOMİK DESTEK VE YATIRIM RAKAMLARI

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz konuşmasında, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuzey Kıbrıs'a sağladığı ekonomik destekten de bahsetti. 2024 yılından itibaren turizm ve kültür alanında Türkiye Cumhuriyeti tarafından sağlanan toplam 122 milyon liralık kaynak, Kuzey Kıbrıs’ın turizm stratejilerinin geliştirilmesine katkı sağladı.

        Ayrıca, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs arasındaki iş birliği kapsamında yürütülen mali iş birliği programı, 2024 yılında 21 milyar liraya ulaşarak rekor bir düzeye yükseldi. Bu kapsamda ulaştırmadan sağlığa, eğitimden altyapıya kadar birçok alanda projeler hayata geçirildi.

        TURİZMDE DÖNÜŞÜM: YENİ YATIRIMLAR VE ULAŞIM PROJELERİ

        Ada Kıbrıs projesi kapsamında, Kuzey Kıbrıs’ın turizm altyapısının güçlendirilmesi için de önemli adımlar atılıyor. Ulaşım ağlarının genişletilmesi, yeni konaklama tesislerinin hizmete açılması ve yerel gastronomi kültürünün tanıtılması ile turist sayısının sürekli artması hedefleniyor.

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