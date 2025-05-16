KKTC'den turizmde markalaşma hamlesi

Lansman töreni, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Ünal Üstel ve Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy'un teşrifleriyle onurlandırıldı. Ayrıca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Sayın Fikri Ataoğlu da himayesinde düzenlenen bu önemli etkinlikte hazır bulundu.

ADA KIBRIS: KUZEY KIBRIS’IN TURİZMDEKİ YÜZÜ

Ada Kıbrıs markası, Kuzey Kıbrıs’ın turizm potansiyelini yurt içinde ve yurt dışında tanıtmak amacıyla hayata geçirildi. Proje kapsamında, adanın deniz, kum, güneş, tarihi ve doğal güzellikleri, gastronomisi ve kültürel zenginlikleri, modern ve dinamik bir yaklaşımla dünya genelinde tanıtılacak.

EKONOMİK DESTEK VE YATIRIM RAKAMLARI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz konuşmasında, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuzey Kıbrıs'a sağladığı ekonomik destekten de bahsetti. 2024 yılından itibaren turizm ve kültür alanında Türkiye Cumhuriyeti tarafından sağlanan toplam 122 milyon liralık kaynak, Kuzey Kıbrıs’ın turizm stratejilerinin geliştirilmesine katkı sağladı.