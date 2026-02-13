Klasik makarna tariflerine ara verin: İtalyan mutfağının gizli yıldızı evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz cannelloni tarifi!
İtalyan mutfağının en sevilen fırın yemeklerinden biri olan cannelloni, dışı hafif kızarmış, içi bol soslu yapısıyla sofralara şıklık katıyor. Evde pratik şekilde hazırlanabilen bu lezzet, özellikle kalabalık akşam yemeklerinin yıldızı olmaya aday. İşte detaylar!
Makarna deyince akla genellikle spagetti gelse de, fırında hazırlanan cannelloni bambaşka bir deneyim sunuyor. Kıymalı iç harcı ve beşamel sosuyla hem doyurucu hem de gösterişli bir tarif arayanlar için ideal. Detaylar ve adım adım yapılışı haberimizin devamında!
MALZEMELER
Klasik kıymalı cannelloni hazırlamak için gereken malzemeler şöyle:
İç harcı için:
12 adet cannelloni makarna
300 gram dana kıyma
1 adet orta boy kuru soğan
2 diş sarımsak
1 su bardağı domates püresi
Yarım çay bardağı zeytinyağı
Tuz
Karabiber
İsteğe bağlı olarak kekik veya fesleğen
Beşamel sos için:
2 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı un
2 su bardağı süt
1 tutam muskat rendesi
Tuz
Üzeri için:
1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri ya da mozzarella
İÇ HARÇ NASIL HAZIRLANIR?
Zeytinyağı tavada ısıtılır, ince doğranmış soğan ve sarımsak pembeleşinceye kadar kavrulur.
Ardından kıyma eklenir ve suyunu salıp çekene kadar pişirilir.
Domates püresi, tuz ve baharatlar ilave edilerek birkaç dakika daha kaynatılır.
Harcın fazla sulu olmamasına dikkat edilmelidir; böylece makarnaların içi daha dengeli dolar.
Hazırlanan iç harç biraz ılındıktan sonra bir sıkma torbası ya da kaşık yardımıyla cannellonilerin içine doldurulur.
BEŞAMEL VE FIRIN AŞAMASI
Tereyağı küçük bir tencerede eritilir, un eklenerek kokusu çıkana kadar kavrulur.
Üzerine süt yavaş yavaş eklenir ve topaklanmaması için sürekli karıştırılır.
Kıvam alan beşamel sos, tuz ve muskatla tatlandırılır.
Fırın kabının tabanına az miktarda beşamel yayılır, doldurulmuş cannelloniler yan yana dizilir.
Üzerine kalan beşamel dökülür ve rendelenmiş peynir serpilir.
Önceden 180 dereceye ısıtılmış fırında yaklaşık 25–30 dakika, üzeri kızarana kadar pişirilir.