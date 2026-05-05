Klasik rotalardan sıkılanlara müjde! Keşfedilmemiş sokaklarıyla heyecan yaratan 7 vizesiz Balkan şehri!
Zengin tarihi, el değmemiş doğası ve sıcakkanlı insanlarıyla Balkanlar, seyahat etmek isteyenler için sayısız fırsat sunuyor. Rotaların dışına çıkıp keşfedilmeyi bekleyen, sokaklarında gezerken adeta İtalya veya İsviçre'de hissedeceğiniz en güzel Balkan şehirlerini sizin için derledik!
Avrupa'nın kalabalık ve pahalı şehirlerinden sıkıldınız mı? Vize derdiyle uğraşmadan, tıpkı bir Avrupa rüyası yaşayabileceğiniz Balkanlar'ın gizli kalmış köşelerini bir araya getirdik. İşte tatil planlarınızı baştan yazdıracak o rotaların detayları!
TREBİNJE (BOSNA-HERSEK)
Bosna-Hersek'in güney kesimlerinde gizlenmiş olan Trebinje, serin sularının yanında huzur bulabileceğiniz nadir yerlerden biri.
Geleneksel taş mimarisi ve geniş meydanlarıyla bu kent, sarmaşıkların sardığı sokaklarında kaybolmak isteyen seyahat tutkunları için harika bir seçenek sunuyor. Bölgenin sakin atmosferi tüm yorgunluğunuzu alacak.
VUNO (ARNAVUTLUK)
Arnavutluk sahillerinin yamacına kurulmuş olan Vuno, ufukta adeta kaybolan büyüleyici deniz manzarasıyla dikkat çekiyor.
Dar ve dik sokaklarındaki bembeyaz taş evler, sıcak yaz akşamlarında yapacağınız keyifli yürüyüşler için mükemmel bir zemin hazırlıyor. Yunan adalarını anımsatan bu koya hayran kalacaksınız.
JAJCE (BOSNA-HERSEK)
Tarihi ve doğal güzelliklerin kusursuz birleşim noktası olan Jajce, yirmi metreyi aşan turkuaz renkli şelalesiyle adından söz ettiriyor.
Osmanlı valilerinin yaşadığı ve dönemin krallarının taç giydiği bu topraklarda, Pliva Gölü çevresinde doğa yürüyüşü yapmak da tatilinize ayrı bir keyif katacak
BEROVO (KUZEY MAKEDONYA)
Makedonya'nın İsviçre'si unvanını sonuna kadar hak eden Berovo, el değmemiş gür ormanları ve tertemiz dağ havasıyla öne çıkıyor.
Maleshevo Dağları'nın eteklerindeki göl kıyısında güneşlenebilir, bisiklet turlarına katılabilir ya da sadece doğanın dinlendirici sesini dinleyerek kalabalıktan uzaklaşabilirsiniz.
PERAST (KARADAĞ)
Kotor Körfezi'ne kıyısı olan Perast, ufak yüzölçümü içinde barındırdığı İtalyan mimarisi esintili yapılarıyla görenleri anında büyülüyor.
Kıyıda kiralayacağınız minik bir tekneyle çevredeki küçük adalara yapacağınız o masalsı yolculuk, Akdeniz havasını yüzünüzde hissettiğiniz en unutulmaz anlardan biri olacak.
SREMSKI KARLOVCI (SIRBİSTAN)
Tuna Nehri'nin görkemiyle Fruska Gora'nın etekleri arasına sıkışmış bu şirin Sırbistan kenti, zengin tarihi geçmişiyle göz dolduruyor.
Barok stili yapıların çevrelediği şehir meydanını dolaşırken, zamanında ünlü şairlere ilham vermiş olan bu sokakların romantik ve nostaljik dokusunu derinden hissedeceksiniz.
BERAT (ARNAVUTLUK)
UNESCO Dünya Mirası olarak koruma altına alınan Berat, Osumi Nehri etrafındaki kusursuz konumuyla gerçek bir görsel şölen sunuyor.
Birbirinin manzarasını asla kapatmayan yüzlerce geleneksel Osmanlı evinin oluşturduğu o büyüleyici siluet, mimari ve fotoğraf tutkunları için sonsuz bir malzeme kaynağı yaratıyor.