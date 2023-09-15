Klor nedir, nerelerde kullanılır? Elementler insan yaşamı üzerinde belirleyici rol oynar. Kimi elementler toksik formdayken kimi elementler ise canlı gelişimi için oldukça önemlidir. Klor elementi insan vücudunun işleyişinden sorumlu önemli bir elementtir. Klor nedir, nerelerde kullanılır? Klor kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi ve yeri nedir? İşte, detaylar...

Klor insan vücudunda; PH dengesi, sıvı düzeni ve sinir sinyallerinden sorumludur. Bugünkü ismi 1810 yılında Humphry Davy tarafından verilmiştir. Keşfi ise 1774 yılına dayanmaktadır. Klor elementi hakkında detaylı bilgiye yazımızın devamından ulaşabilirsiniz. Klor nedir? Nerelerde kullanılır? Klor simgesi ve sembolü nedir? Periyodik tablodaki yeri ve kullanım alanları nelerdir? Klor özellikleri nelerdir? İşte, merak edilen soru başlıkları.

Klor Nedir?

Klor; yeşilimsi sarı renkli, tahriş edici, hafif ve zehirleyici bir gazdır. Havadan 2,5 kat daha ağır olan bu element, ilk zamanlar bileşik olarak kabul edilmekteydi. Suda az çözünür; 1 litre suda 2-3 litre klor çözünmektedir. Bu su "klor suyu" olarak adlandırılmaktadır. Deniz suyunda ve çeşitli minerallerde klorür olarak yer almaktadır. Halojen grubu içerisinde yer alan element, oda sıcaklığında gaz halinde bulunur. Su artıma ve mikroptan arındırma işlemlerinde kullanılmaktadır.

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Klor Nerelerde Kullanılır?

Klor elementi hakkında en merak edilen konulardan biri de kullanım alanlarıdır. Klor özellikle şebeke suyu ve havuz sularının dezenfekte edilmesi için kullanılmaktadır. Sanayi ve çeşitli endüstrilerde de kullanımı yaygındır. İlaç ve kozmetik sektörünün çeşitli bileşenlerinde klor bulunmaktadır. Kâğıt ve kumaş üretimi sırasında ağartma maddesi olarak klor kullanılmaktadır. Ev tipi çamaşır suyu da dâhil olmak üzere temizlik ürünlerinde de kullanılır. Üretilen klorun yaklaşık %20'si PVC yapımında kullanılır. Kullanım alanları çeşitlilik gösteren klor, 1. Dünya Savaşı sırasında kimyasal silah olarak kullanılmıştır.

Klor Simgesi

Klor elementinin simgesi “Cl” olarak belirlenmiştir. ABD'de üretilen en yüksek hacimli on kimyasal maddeden biri olan klorün elde edilmesi için bazı yöntemler uygulanmaktadır. Bu yöntemlerin en basiti; sodyum klorür olan mutfak tuzunun elektrolize edilmesidir.

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Klor Sembolü

“Cl” sembolüne sahip olan klor, oldukça reaktif bir gaz olarak bilinmektedir. Klor ne yazık ki insan sağlığı için zararlı bir kimyasaldır. Solunum yollarını tahriş eden bu boğucu gazın kanserojen etkisi de bulunmaktadır. Klorlu su tüketenler içmeyenlere oranla %90'ların üzerinde kanser riski taşımaktadır.

Klor Periyodik Tablodaki Yeri

Periyodik tablonun 3. periyodunun 17. grubunda yer alan klor elementi, kendisi gibi halojenlerle birlikte bulunur. Klor, kelimesinin kökeni Yunanca "yeşilimsi sarı" anlamına gelen chloros kelimesinden gelmektedir.

Klor Kullanım Alanları

Klor yaygın olarak içme suları ve havuzlar için kullanılmaktadır. Havuzlardaki yaygın kullanımından dolayı pek çoğumuz klor kelimesine önceden aşinayızdır. Klor, insan sağlığını koruyabilmek amacıyla içme sularında dezenfektan görevi görür. İçme sularındaki yer alan patojen canlıları etkisiz hale getirir. Bunun dışında klorun pek çok kullanım alanı bulunmaktadır. İşte, klorun yaygın olarak kullanıldığı alanlar:

Kağıt yan ürünleri

Antiseptikler

Dokuma sanayi

İlaçlar

Böcek öldürücüler

Temizlik kimyasalları

Ağartıcılar

PVC yapımında

Mikrop öldürücüler

Petrol ürünleri

Boya maddeleri

Tekstil ürünleri

Şebeke ya da havuz suları dezenfektanı

Klor Özellikleri

Doğada nadiren serbestçe bulunmaktadır.

Yanıcı değildir ancak birçok maddeyle patlayıcı olarak reaksiyona girebilir.

Nem ile reaksiyona girerek hipokloröz asit (HClO) ve hidroklorik asit (HCl) oluşturur.

Periyodik tabloda Flor ile Brom arasında yer alır.

Güçlü bir oksitleyici ajan olarak da bilinmektedir.

Okyanuslarda en çok bulunan üçüncü elementtir.

Dünya kabuğunda en çok bulunan 21. elementtir.

İnsan vücudunda en çok bulunan dokuzuncu elementtir.

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