Online karşılaştırma platformları Koalay.com ve Hesapkurdu.com, aynı çatı altında birleştiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, online sigorta satış platformu Koalay.com ile finansal karşılaştırma platformu Hesapkurdu.com'un Mart 2019 itibarıyla birleşmesinin, 40 banka ve sigorta şirketi ile her ay yaklaşık 4 milyon kullanıcıya hizmet vereceği kaydedildi.
İki şirketin aldığı karar, daha çok satın almalar ve yatırımlar ile gündeme gelen Türkiye ekosisteminde ender rastlanan işlemlerden biri olarak kayıtlara geçti.
Yeni şirketin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapacak Koalay.com CEO’su Bradley Du Chenne, birleşmeyle ilgili yaptığı açıklamada, "Koalay.com, yıllardır farklı alanlarda çalışan ve geniş dağıtım ağına sahip farklı şirketlere kendi platformunu kullandırarak iş ortaklıkları yürüttü. Benzer bir ortaklık arayışıyla yola çıktığımızda, Hesapkurdu.com ile daha yakın çalışmamızın iki şirket için de daha avantajlı olacağını fark ettik" dedi.
'KAPSAMA ALANININI GENİŞLETECEĞİZ'
Hesapkurdu.com’un sigorta satışlarının, Koalay.com altyapısıyla birleştiğinde, ortaya yeni fırsatların çıkacağını aktaran Bradley Du Chenne, "Hesapkurdu.com, Koalay.com’un yıllar içerisinde kurduğu güçlü sigorta şirketi anlaşmalarından yararlanarak kapasitesini genişletebilecek" diye konuştu.
Hesapkurdu.com Kurucu Ortağı ve yeni şirketin CEO’su Ömer Paksoy ise, "Müşterilerimizin en uygun kredi ve sigorta ürünlerine en hızlı şekilde ulaşabilmesi için, Hesapkurdu.com’un kredi altyapısı ile Koalay.com’un sigorta altyapısını birleştirdik. Önümüzdeki dönemde tüm banka ve sigorta şirketlerini kapsayacak entegrasyon çalışmaları yaparak kapsama alanımızı genişletmeyi planlıyoruz" ifadesini kullandı.
2010 yılında kurulan Hesapkurdu.com, bireylerin kredi ve sigorta ararken araştırma, karşılaştırma ve başvuru için kullanabileceği bir web sitesi ve mobil uygulama olarak hizmet veriyor.
Güney Afrika, Birleşik Krallık, Fransa, Singapur, Tayland ve Çin’de faaliyetlerini sürdüren BHL’nin (Budget Holdings Limited) Türkiye operasyonlarını yürüten Koalay.com, sigorta ürünlerinin fiyat karşılaştırma alanında çalışmalar yürütüyor.
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