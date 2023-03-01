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Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant o davayı kazandı

2020'de geçirdiği helikopter kazasında 13 yaşındaki kızı Gianna ve eşi Kobe Bryant'ı kaybeden Vanessa Bryant, kaza fotoğraflarını yayınlayan emniyet yetkililerine açtığı davayı kazandı

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  • Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant o davayı kazandı - Magazin haberleri

    41 yaşındaki Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna, Ocak 2020'de meydana gelen kazada vefat etmişti. Ayrıca kazada altı kişi daha yaşamını yitirmişti.
  • Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant o davayı kazandı - Magazin haberleri

    O DAVAYI KAZANDI

    BBC Türkçe'nin aktardığına göre; Vanessa Bryant, 13 yaşında kızı Gianna ve basketbol efsanesi eşi Kobe Bryant'ın hayatını kaybettiği kazada yayınlanan fotoğraflarla ilgili Los Angeles Polis Merkezi’ne dava açmıştı. Los Angeles Polis Merkezi, Bryant ile yaklaşık 29 milyon dolarlık bir anlaşmaya vardı.
  • Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant o davayı kazandı - Magazin haberleri

    "EŞİ VE KIZI İÇİN MÜCADELE VERDİ"

    Bryant'ın avukatları yaptıkları açıklamada, "Vanessa Bryant, eşi ve kızı için mücadele verdi. Bu davadaki zaferimizin bu tür bir olayın yaşanmasına engel olacağını umuyoruz" şeklinde konuştu.

    Aynı kazada eşini ve kızını kaybeden antrenör Chris Chester'ın da 20 milyon dolar tazminat alacağı belirtildi.
  • Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant o davayı kazandı - Magazin haberleri

    "İHANETE UĞRADIM"

    Vanessa Bryant, daha önce dava sırasında verdiği ifadede kaza sonrası ilk müdahale ekiplerinin eşi ve kızının korkunç fotoğraflarını paylaştığını haberlerden öğrendikten sonra hak ihlaline ve ihanete uğradığını hissettiğini söylemişti.
  • Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant o davayı kazandı - Magazin haberleri

    Duruşma sırasında tanıklardan barmen Victor Gutierrez, polis memuru Joey Cruz'un kendisine ölümcül helikopter kazasından iki gün sonra yanmış vücut parçalarının resimlerini gösterdiğini anlatmıştı.

    Fotoğraflar: AP, Reuters Splash News

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