"EŞİ VE KIZI İÇİN MÜCADELE VERDİ"



Bryant'ın avukatları yaptıkları açıklamada, "Vanessa Bryant, eşi ve kızı için mücadele verdi. Bu davadaki zaferimizin bu tür bir olayın yaşanmasına engel olacağını umuyoruz" şeklinde konuştu.



Aynı kazada eşini ve kızını kaybeden antrenör Chris Chester'ın da 20 milyon dolar tazminat alacağı belirtildi.